El alcalde de Ourense pierde la cuestión de confianza tras abstenerse el PP

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), ha perdido en el pleno celebrado esta mañana la cuestión de confianza que estaba vinculada a la modificación de crédito de 62,6 millones, y se abre un plazo de un mes para plantear una moción de censura y presentar un candidato alternativo.





Durante la sesión plenaria, Jácome solo contó con el apoyo de los dos concejales de su grupo de gobierno así como del concejal de Ciudadanos, José Araújo, y del exsecretario de Organización de la formación naranja, Laureano Bermejo, que recientemente pasó al grupo de no adscritos.





El BNG (dos concejales) y PSOE (ocho) rechazaron la propuesta presentada por el alcalde orensano mientras que el PP optó por la abstención, días después de que el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, dejase abierta la posible vuelta del PP al gobierno para dar estabilidad a la tercera ciudad de Galicia.





En su intervención, el regidor orensano afeó a los populares su postura en el pleno con la modificación: “Es difícil de entender que quieran formar parte de este gobierno si no dan al alcalde su confianza”, esgrimió Jácome, quien criticó “la tibieza” del PP ante una modificación que ha calificado de “fundamental” para la ciudad.





El PP justificó su abstención por “altura de miras” con el objetivo de "no bloquear" la ciudad. De nada sirvió, ya que PSOE, BNG y los cuatro críticos de DO votaron en contra. Solo los tres miembros del gobierno local, José Araújo (Cs) y Laureano Bermejo (ex Cs) apoyaron la modificación de crédito.





Durante las intervenciones, la portavoz popular, Flora Moure, ha subrayado que el PSOE es “el único culpable de que estemos aquí” tras asegurar que son los responsables de “bloquear cualquier solución del gobierno porque aún no han aceptado el resultado de 2019”.





Evidenciando sus diferencias, ha pedido al candidato socialista, Rafael Rodríguez Villarino, que se eche “a un lado” para poder encontrar una solución para la ciudad, lo que suscitó las críticas del socialista.





A este respecto, el portavoz del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, ha acusado a los populares de “pervertir la realidad”. Así, ha asegurado que ellos son los verdaderos responsables de haber abocado a la ciudad a este “declive” con “un pacto indigno” para poder “mantener la diputación”. “Son ustedes los que obstaculizan el cambio”; zanjó.





El concejal de Ciudadanos, José Araújo, ha demandado a ambas formaciones dejar de lado los “colores políticos” y sentarse “para buscar una alternativa” para la ciudad cuestionando que sus partidos no sean capaces de llegar a un acuerdo y tampoco apoyen la modificación.





Por su parte, el concejal Luís Seara, del BNG, ha criticado el “nivel de degradación política e institucional” de la ciudad del que ha responsabilizado al PP, los “verdaderos responsables del deterioro”.