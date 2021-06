Hace 25 años: El petróleo para La Coruña podría descargarse en Ferrol

El periódico del 18 de junio de 1996 abría con el proyecto de Ferrol para gestionar las descargas de petróleo de la Refinería de A Coruña y el superávit previsto en el Presupuesto del Consorcio pro Ferias.









El petróleo para La Coruña podría descargarse en Ferrol

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Vicente Irisarri, presentó ayer --en el Marco de las jornadas sobre presente el futuro económico de la comarca de Ferrol-- un ambicioso proyecto para descargar el petróleo que utiliza la refinería de La Coruña en un puerto de 600.000 metros cuadrados que se construiría en dos fases en Caneliñas. El proyecto consistía en la construcción de un dique que permitiría el uso del puerto durante todos los días del año, además de un oleoducto submarino de 15 kilómetros a una profundidad máxima de 60 metros que llevaría el petróleo directamente hasta la refinería. La inversión necesaria sería de 26.000 millones, se amortizaría en veinte años y se ejecutaría en dos fases. Irisarri considero más viable este proyecto que el que se baraja en La Coruña de construir un puerto exclusivo para la refinería, que costaría 30.000 millones de pesetas y no evitaría, dijo, la posibilidad de percances como el del "Mar Egeo".









Juan Fernández prevé un superávit en el Presupuesto del Consorcio pro Ferias

El portavoz de Independientes por Ferrol y miembro del Consorcio pro Ferias y Exposiciones en representación del Ayuntamiento, Juan Fernández, remitió ya a este organismo, tal y como se había comprometido, el borrador de presupuestos, y espera que esta misma semana se celebre la reunión para debatirlo. El concejal consignó una aportación de la cámara de 7.700.000 pesetas, ya que hasta ahora no ha aportado ninguna cantidad. Los ingresos previstos son de 91 millones mientras que los gastos ascenderán a 83, lo que reflejará un superávit de 8 millones de pesetas.





La Asociación de Amigos del Perro prepara medidas de presión

La gestora de la asociación de amigos del Perro ha mostrado, a través de su portavoz, Anxo González Vilariño, su malestar por el hecho de que el concejal de Sanidad, Manuel Molins de Sas, no se haya puesto en contacto con la entidad para decidir el horario y zonas para esparcimiento de los canes, que entrará en vigor próximamente. La gestora convocará, con toda probabilidad esta misma semana, una nueva reunión en la que estudiará la posibilidad de adoptar alguna medida de presión como protesta no solo por los lugares y horarios acordados sino por el hecho de que no se les haya consultado.





El Deportivo rompe su contrato con Umbro y estudia ofertas de patrocinadores

La empresa láctea Feiraco finaliza su contrato de patrocinador del club coruñés el próximo 30 de este mes.

Ello motivó que cuatro grandes firmas comerciales, entre ellas una entidad financiera y una casa de seguros, estén interesadas en ser los nuevos patrocinadores del Deportivo. Además el Real Club Deportivo de La Coruña rompió el contrato con la firma británica de prendas deportivas Umbro ya que en el acuerdo firmado por ambas partes se contemplaba que cualquiera de las dos podría romper unilateralmente dicho contrato. El club está sendo ahora el objetivo de la firma internacional Adidas, cuyos representantes han presentado a la pasada semana una oferta en firme para uniformar a todas las categorías de la entidad.