Teatro contemporáneo con “El alemán” y música con Koko Jean & The Tonics en el Jofre

Diego Anido escribe, dirige e interpreta “El Alemán”, una pieza de teatro contemporáneo con vocación experimental que mañana será representada por el artista sobre las tablas del Teatro Jofre. Será a las 20.30 horas y está recomendada para mayores de 15 años. El montaje orbita entre el Sacrificio a través del absurdo cotidiano, sumergiendo al público en la “rutina angosta de un personaje a partir de un lenguaje que se nutre de una formación multidisciplinar en artes escénicas”, tal y como se informa.





En la obra, Anido parte de la fecha de caducidad de un yogur para mostrar una realidad deformada donde este dato, aparentemente instrascendente, se convierte en el escollo causante de la acción. Entradas a cuatro euros.





Sábado

El sábado (20.30 horas) será el turno, sobre el mismo escenario, para la música de la formación Koko Jean & The Tonics. La formación, integrada por la ex cantante de The Excitiments y músicos de Mambo Jambo –Anton Jarl, Víctor Puertas y Dani Baraldés–, al que también se suma el saxofonista Dani Nel-lo –que ha producido el trabajo– ofrecerá al público su repertorio de música soul, blues y funk a través de los temas de su primer disco “Hair Whip”. Las entradas tienen un precio de 8 euros.