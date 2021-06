Alumnos del CPI Atios participan en A Frouxeira en bautismo de surf

Alumnos del CPI Atios de Valdoviño participaron ayer en la playa de A Frouxeira en los bautismos de mar incluidos en el programa educativo “Aprende a través do surfing” que promueve la Federación Española de Surfing y Surf and Clean con el apoyo del Concello de Valdoviño e do propio centro educativo.





Ayer fue el turno de los escolares de 4º de Primaria y mañana repetirán experiencia los de 2º de ESO. Los bautismo de surf vinieron precedido de una formación teórica impartida en las últimas semanas. Además del contacto con esta modalidad deportiva, los monitores enseñaron al alumnado conocimientos sobre biodiversidad y conceptos de la cultura del mar como las mareas, los vientos, la orientación de la playa, las corrientes, o las amenazas y contaminación de los arenales. Una recogida de información de utilidad para proponer a posteriori cambios en sus hábitos diarios.





Tras el taller, los participantes iniciaron la salida al arenal para identificar su flora a modo de búsqueda del tesoro, y al final, se organizaban en pequeñas cuadrillas para librar la playa de desechos –plásticos, aluminios, papeles, cartones..–.





Los escolares despidieron la jornada con los bautismos de surf, clases de iniciación guiadas por la escuela local Valdo Surf School con las que niños y niñas pudieron aproximarse a la práctica deportiva.