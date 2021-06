La CUP ve a ERC como "socio fiable" pero le insta a poner las bases para un referéndum porque Sánchez no lo hará

La portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, ha asegurado este martes que "obviamente" su partido sigue viendo a Esquerra Republicana (ERC) como un "socio fiable", pero le ha preguntado por qué sigue confiando todavía en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostará por la amnistía y por poner urnas. A su juicio, Sánchez no está en esa línea y deberá ser ERC la que "construya las condiciones para que en Cataluña se haga un referéndum y se frene la represión".







En rueda de prensa desde la Cámara Baja, se ha referido así a la carta en la que el líder de ERC, Oriol Junqueras, cuestiona la vía unilateral y avala los indultos que el Gobierno tiene voluntad de dar a los condenados por la organización del referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017.





Vehí ha revelado que la CUP ha respondido a Junqueras con otra carta en la que, entre otros asuntos, vienen a recalcar que los indultos pueden mejorar la situación política de los presos del 'procés' y apaciguar su dolor, pero no son la solución política colectiva que, a su juicio, sólo pasa por la amnistía y la autodeterminación.





BAJAR EL CONFLICTO NO ES SOLUCIONARLO

"Una cosa es la solución antirrepresiva para bajar el conflicto y otra es la solución al conflicto, y Sánchez no puede pretender que indultando a los presos del procés se acabe el conflicto" porque, según ha dicho, "esa tesis no va a bajar el suflé".





También ha cuestionado la fotografía que se hicieron el presidente catalán, Pere Aragonés, y Sánchez en el acto de entrega de la condecoración a Javier Godó, conde de Godó, editor de 'La Vanguardia', en el 250 aniversario de Foment del Treball, pero en este caso por hacérsela en 'casa' de quienes remaron "a favor de que Cataluña no pudiera decidir el 1-O" y quienes "sólo van con los fuertes y en contra de las libertades" del pueblo catalán.





Con todo, la diputada de la formación ansistema ha remarcado que ERC sigue siendo un socio "fiable" para esta legislatura, pero sí se ha preguntado cómo es posible que ERC "todavía confíe" en que el Gobierno va a conceder la amnistía o va a facilitar que Cataluña ponga las urnas cuando hasta la fecha no ha hecho más que "suspender" la acción política del Ejecutivo catalán.





Sea como fuere, Vehí ha recalcado que la CUP ha dado tiempo para que en la mesa de diálogo con Cataluña se confirme lo que desde su partido auguran, y es que el Gobierno sólo va a querer dialogar "en el marco de la Constitución" y que, por tanto, "ERC va a tener que construir las condiciones para que en Cataluña se haga un referéndum y se frene la represión".