Escolares del CPI O Feal estrenaron una estructura para depositar tapones

Los alumnos de 6º curso del CPI O Feal estrenaron ayer en el paseo marítimo de Xuvia,en Narón, una estructura con forma de corazón para depositar tapones plásticos. Se trata de una de las propuestas surgidas en los Consellos de Participación Infantil que el Concello llevó a cabo. Así la alcaldesa de la localidad, Marián Ferreiro, acompañada de los concejales de Servizos, Ibán Santalla y Seguridade Cidadá, Román Romero, acudieron ayer a la inauguración de esta instalación. “Quero felicitarvos de novo polo traballo realizado para que hoxe poidamos estrear esta estrutura na que se poden depositar xa tapóns de plástico que se reciclarán, contribuíndo deste xeito ao coidado e respecto do medio ambiente”, indicó Ferreiro que, junto con el delegado y subdelegado del curso 6º C fueron los encargados de descubrir la estructura. Los escolares, que aseguraron que les gustó el resultado final de su propuesta, depositaron junto con Ferreiro los primeros tapones de plástico en la estructura, de la que se instalarán más en el término municipal.





Es la segunda iniciativa propuesta en los Consellos que se materializa







Se trata de la segunda propuesta surgida en los Consellos de Participación Infantil que el gobierno local lleva a cabo, tras entregarse hace varias semanas dispensadores de bolsas para recoger excrementos de perros, propuesta esta última de escolares de 6º de Primaria del colegio Ayala.