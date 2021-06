El Concello de Cedeira contrata energía verde en toda su factura eléctrica

El Concello de Cedeira decidió en pleno contratar la totalidad del suministro de las instalaciones municipales de alta y baja tensión con energías verdes. Esta medida no es completamente novedosa en el caso del municipio, que con anterioridad ya la había tomado en relación con los edificios de la administración local. Ahora, explicó ayer el alcalde, Pablo Moreda, la factura eléctrica que abone el Concello será íntegramente verde. “As administracións públicas deben de ser as primeiras que aposten polo consumo deste tipo de enerxías limpas”, afirmó el regidor, que puso como ejemplo de esta “política a prol do coidado do medio ambiente e na loita contra o cambio climático” en la firma del Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía que suscribieron la mayor parte de los concellos de la comarca.





Hasta ahora, esta medida, canalizada a través de la FEMP, afectaba a los edificios municipales





Moreda recordó que este documento se propone reducir en un 40% las emisiones contaminantes para el año 2030, un objetivo que, destacó, “este contrato contribuirá a facelo posible”.



El alcalde cedeirés explicó que esta contratación se realiza a través del acuerdo que la Federación Española de Municipios y Provincias –FEMP– tiene con varias compañías eléctricas y, de hecho, el Concello ya había iniciado antes de la pandemia su adhesión a la central de contratación de este organismo.





Remanentes





El último pleno también sirvió para aprobar –con los votos a favor del gobierno y la abstención de la oposición– la incorporación al presupuesto de este año de más de medio millón de euros procedentes de los remanentes de los ejercicios pasados.



Con este dinero se llevarán a cabo 21 actuaciones como la compra de un tractor con brazo desbrozador –100.000 euros– para facilitar las tareas de limpieza en la zona rural o diversas mejoras en instalaciones deportivas –157.000 euros– o en la escuela de A Galiña Azul, entre otras inversiones..