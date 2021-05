Pontón apoyaría un pacto de estado con presupuestos reales y proyectos concretos

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseveró ayer que su formación apoyaría un hipotético pacto de estado por Ferrol de contar con “compromisos concretos que teñen que aparecer no DOG e o BOE, con prazos e con dotación económica”. Así se expresó la líder nacionalista en el marco de una visita a la Unidad Mixta de Investigación (UMI) de Navantia y la Universidade da Coruña (UDC) en el campus Ferrol.





Durante su intervención ante los medios, Ana Pontón cargó contra la Xunta por presentar un documento “sen alternativas” en ámbitos como la construcción naval civil o el sector marisquero, calificándolo de “fraude” y de que “no único que queda é nun titular”. De esta forma, la portavoz destacó que la manifestación conjunta del pasado jueves en As Pontes y la ciudad naval era “un SOS” y que la comarca “necesita un futuro”, pero que para ello “se necesita que se tomen as decisións políticas acertadas, que Ferrol estea no mapa e que haxa algo máis que propaganda”.





Propuestas

Al igual que hicieron el portavoz de la formación en Ferrol, Iván Rivas, y el diputado Ramón Fernández a inicios de semana, Ana Pontón enumeró algunas de las propuestas del BNG para la recuperación económica de la comarca. De este modo, los nacionalistas consideran al naval “un sector con enorme capacidade” y por ello abogan “por un centro integral que permita darlle esplendor a un sector que segue sendo fundamental” tanto para Ferrol como para Galicia.





En el ámbito de la energía, la líder reiteró la necesidad de vincular los nuevos parques eólicos “con parques industriais” o que se condicione la adjudicación de los casi 1.500 megavatios que liberará Endesa con el cierre de la central a la creación de empleo. Finalmente, en cuanto al sector marisquero, la portavoz nacional del BNG apostó una vez más por la regeneración integral de la ría –”que está ao borde do colapso e donde nunha década se perdeu o 90% do emprego”, apuntó–, recordando que “ten valor medioambiental, pero tamén económico”, una acción que abriría la posibilidad, además, a la creación de un sector “mar-industria”.





UMI

En cuanto al objetivo de la visita, conocer la Unidad Mixta de Investigación (UMI), Pontón calificó de “moi importante” su labor, destacando “o talento investigador” de los profesionales que trabajan en ella y la colaboración entre universidad y empresas “para poder mellorar a competitividade e o futuro das empresas de Galicia”.





El vicerrector de Política Científica, Salvador Naya, destacó la importancia de la UMI, dado que la UDC “como universidade pública ten que axudar ao entorno”, mostrando su compromiso a “seguir apoiando iniciativas, tanto de Navantia coma do resto de empresas” de la zona.