La ejecución actual del presupuesto y el nuevo documento enfrentan a los grupos

El portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, advierte al ejecutivo local que “é preciso que mude de estratexia económica para a cidade”, a la vista de los datos de ejecución presupuestaria, al tiempo que se pregunta si realmente el ejecutivo tiene interés en aprobar unos nuevos presupuestos cuando “durante estes tres primeiros meses do ano este goberno insiste en aplicar os mesmos criterios de contracción de gasto público e redución de débeda, unha política económica que ten sumida á cidade nunha parálise e precarización de servizos municipais”.



Rivas recuerda que la ejecución del trimestre en cuanto a inversiones fue de un 10,79 % y se prevé un remanente de gastos de 6,39 millones al final de este año. Para el edil nacionalista, la actitud del gobierno local “está a comprometer moitas actividades e traballos desenvolvidos polas diferentes asociacións e colectivos que existen na cidade así como as axudas e subvencións que os veciños e veciñas da cidade deberían recibir por parte do concello”.



En el lado opuesto destaca Rivas el incremento de la recaudación por multas de tráfico, por las que se ha ingresado en los tres primeros meses del año 229.740 euros.



El portavoz del grupo nacionalista se refirió asimismo al documento económico previsto para 2021, hablando de “Indiferencia” ante las propuestas formuladas por el BNG y apuntando que “despois de dúas semanas nas que se nos achegou unha parte do borrador dos orzamentos municipais para o 2021 atopámonos co silencio sobre as achegas”.