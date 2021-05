El BNG afea que la Xunta se “exime” de responsabilidades gracias al pacto de estado

La propuesta de la Xunta para el pacto de estado por Ferrol presentada la semana pasada no está recabando tantos apoyos como en un principio se intuía. Ayer mismo, el BNG de Ferrol criticó duramente el documento del gobierno gallego, calificándolo de “hipócrita” y de tratar de “eximir” de sus responsabilidades al ejecutivo autonómico. Los nacionalistas, en una rueda de prensa en la que participaron el portavoz de la formación en Ferrol, Iván Rivas, los diputados Ramón Fernández y María del Carmen Muíño y la responsable comarcal Mercedes Tobío, censuraron que las propuestas presentadas son “máis do mesmo” y que no suponen soluciones concretas.





En este sentido, el BNG criticó que la Xunta no realizase ninguna valoración del sector naval “sobre a necesidade de incorporarnos ao ámbito civil”, o que apostase por proyectos eólicos en la comarca “en función dos intereses das empresas que os van a xestionar” frente “aos intereses dos veciños”.





Precisamente en este punto, los nacionalistas reiteraron la necesidad de contar con una “tarifa eléctrica galega” dada la condición de productora energética del área. Por último, desde el BNG se afeó que no se incidiesen en temas clave para la comarca, como la puesta en valor del patrimonio natural, cultural e histórico para desarrollar un turismo de calidad; la falta de concreción sobre las conexiones ferroviarias; o un plan integral de regeneración de la ría.





Territorialidad y financiación

Por otro lado, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, también manifestó ayer cierta disconformidad con el documento, apuntando que “botaba en falta” algunos puntos concretos demandados anteriormente, tales como una mayor “territorialidad” de los proyectos que optan a los fondos Next Generation –esencialmente cuáles se realizarían en la comarca– o financiación “asociada a cada un dos proxectos nos que ten competencia a Xunta”.





Por último, el regidor censuró que se incorporasen en el documento iniciativas autonómicas que ya se están ejecutando “como a ampliación do hospital ou o plan Rexurbe”.