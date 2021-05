Concierto solidario en el Pazo para recaudar alimentos para el Centro de Recursos de Narón

El Pazo da Cultura acogerá el viernes un concierto solidario con el objetivo de recaudar alimentos y productos de higiene para las familias más vulnerables del municipio a través del Centro de Recursos Solidarios.





El músico, productor y compositor Ilde Díaz es el promotor de una iniciativa que cuenta con la colaboración del Concello de Narón y que dará comienzo a las 20.30 horas. Una hora antes comenzará el reparto de entradas solidarias en la taquilla del Pazo. El aforo es de 300 personas debido a la actual situación sanitaria.





La cita incluirá la actuación de numerosos artistas como Pili Pampín, Luciana Abreu, Gustavo Nagykohi, Marcos Mella, Gustavo Almeida, Irene Caruncho, Nuria Fernández, Alexander Rodríguez, Romina Vázquez, Pedro Campos, Diana Tarín, Alejandra Pais, Macarena Tejada, Cuchús Pimentel, Marcos Valcárce, Fernando Couce y Guillermo Cuba. Ninguno de estos artistas, comentó el organizador, cobra por su actuación, a pesar de ser, dijo, “invitados muy reconocidos en el mundo de la música y a los que hice una llamada para explicarles que quería hacer este evento en colaboración con el Concello y desde el primer momento me dijeron que contase con ellos, que les dixese día y hora”. Las personas que deseen asistir tendrán que llevar algún donativo, alimentos no perecederos o productos de higiene personal o del hogar, recomendándose desde el Centro de Recursos Solidarios estos últimos, por ser los que actualmente disponen de menos existencias. Una vez recojan la entrada solidaria en la taquilla, ya dentro de las instalaciones del Pazo podrán entregar las donaciones. “Yo no sé hacer otra cosa que no sea música y me gustaría ayudar a la gente que más lo necesita, por lo que le propuse esta iniciativa al Concello y se involucraron desde el primer día para ver como hacerlo”, añadió Díaz. El músico estrenará además en el marco del festival solidario el tema “Y el mundo cambió”, que será grabado el propio viernes en el concierto, en vez de en un estudio.





La cita solidaria será retransmitida el 4 de junio por streaming para que pueda ser visto por todas aquellas personas que no tengan posibilidad de acudir al Pazo.