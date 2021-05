Los montes de Brión acogieron una ruta natural, deportiva y cargada de reivindicación

Los montes de Brión acogieron ayer una marcha en la que se combinó el conocimiento del patrimonio natural de la zona, la actividad física y la reivindicación. Así, decenas de personas de entidades vecinales, culturales y deportivas se sumaron a una iniciativa cuyo objetivo final era demostrar que es necesario preservar la zona de las posibles construcciones de aerogeneradores de las plantas programas en este entorno.





Los participantes tienen claro que “rexeitamos a pretensión de instalar un parque eólico no monte do Chá e montes privados colindantes”, y, pese a que resaltan que no se trata de estar en contra de las energías renovables, sí lo están de que se haga sin preservar los valores naturales, patrimoniales y paisajísticos de la zona, con la construcción de macroparques.





Por eso, la ruta ha permitido conocer el amplio patrimonio arqueológico de las mámoas, así como la zona donde se celebra la Batalla de Brión, miradores naturales o senderos de paseo.





La construcción de la planta de aerogeneradores sería de gran tamaño, con molinos de 200 metros de altura e implicarían, además, desmontes, pistas, etc. que afectarían a un entorno que se encuentra además en zona de interés natural.





Representantes de Comuneros de Cha, entidades vecinales de la zona rural, Club Montaña, Ferrolterra Antiga, etc. fueron algunas de las entidades participantes, además de decenas de personas a título individual