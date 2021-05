La Diputación muestra su confianza en el Xeoparque Cabo Ortegal en Fitur

La Diputación de A Coruña presentó ayer en la jornada inaugural de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) el proyecto del geoparque Cabo Ortegal, un nuevo aval de cara a su inminente candidatura a geoparque de la Unesco. El vicepresidente y diputado de Turismo, Xosé Regueira, agradeció el compromiso de los ayuntamientos implicados –Valdoviño, Cedeira, Moeche, San Sadurniño, Cariño, Ortigueira y Cerdido– y la Xunta y defendió los valores de un nuevo producto turístico que supone un recurso de desarrollo económico sostenible asentado sobre el tesoro geológico milenario.





“O recoñecemento UNESCO non só é fundamental para o desenvolvemento da estratexia turística na que Concellos, Deputación, Xunta de Galiza e sociedade estamos colaborando, senón tamén para presentar o que xa é unha realidade”, explicó.





El presidente de la Asociación para a xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal y alcalde de Valdoviño, Alberto González, destacó los valores paisajísticos y geológicos del territorio. Contamos con praias de areas negras de orixe non volcánico únicas no mundo, como a de Teixidelo, con fallas moi activas ata hai 20 millóns de anos, ou con minas de cobre que gardan estalactitas e estalagmitas únicas de cor verde e azul, por citar algún dos innumerables elementos singulares que atesoura o territorio nos seus preto de 630 quilómetros cadrados”, destacó. El geólogo Francisco Canosa, otro de los promotores del proyecto, fue el encargado dar a conocer los aspectos más científicos del proyecto.