El PP apela al pasado de Ferrol para exigir al Gobierno el pacto de Estado

“Ferrol é unha cidade que nace no século XVIII ao servizo do Estado, porque a Coroa decide instalar na ría uns modernos arsenais militares e uns estaleiros para darlles servizo e, polo tanto, non se pode entender Ferrol se non é como unha cidade ao servizo do Estado”. Así se expresó el secretario general del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, en un encuentro de trabajo celebrado ayer en la sede de los populares ferrolanos donde se apeló a ese mismo pasado histórico para instar al Gobierno central, al resto de administraciones locales y provinciales y a los partidos políticos para que se unan a la propuesta de la Xunta de crear un pacto de Estado por la comarca.



La reunión, que estuvo presidida también por los presidentes provincial y local del PP, Diego Calvo y José Manuel Rey, respectivamente, contó con la presencia de numerosos regidores y representantes de Ferrol, Eume y Ortegal, así como diputados provinciales y autonómicos de la formación. En encuentro en sí sirvió para dar visibilidad a una propuesta que pretende aunar iniciativas, inversiones y proyectos empresariales –aún no definidos– de cara a solucionar la crisis económica e industrial que atraviesa Ferrolterra.





El edil José Manuel Rey alabó que la Xunta diese un “paso á fronte” con la presentación de la iniciativa





Así, el edil popular José Manuel Rey destacó la “profunda preocupación” de su formación “coa situación de Ferrol”, alabando “o paso á fronte” de la Xunta en esta materia “liderando a necesidade de que nos plantexen solucións aos profundos problemas que estamos vivindo”.



Por su parte, el presidente provincial de los populares, Diego Calvo, apeló a la “suma de todas as administracións” para ese pacto de Estado, señalando, además, que deben estar “comprometidas”. Calvo advirtió de la necesidad de realizar “unha reflexión a nivel local, desde cada un dos concellos de que podemos facer pola nosa comarca; a nivel provincial; a nivel da Xunta...”. “Nós pedímoslles ao resto dos partidos, ao igual que ocorreu esta semana no Parlamento de Galicia, que se sumen a esta iniciativa”, aseveró el presidente provincial.





Los populares celebraron ayer un encuentro de trabajo en la ciudad naval con alcaldes de la comarca





Por último, Miguel Tellado lamentó durante su intervención que Ferrol “durante as últimas décadas foi perdendo posicións; en primeiro lugar, derivado da crise do sector naval e da perda de capacidade produtiva dos nosos estaleiros, e, en segundo lugar, pola retirada da Armada da nosa comarca, que tiña un peso que xa non ten”, en referencia a la “profesionalización” de las Fuerzas Armadas y a la “desaparición” de la Zona Marítima del Cantábrico.



De esta forma, Tellado aseveró que el Estado “está en deuda con Ferrol” y que, por ello, “é hora de devolverlle o seu compromiso coa defensa nacional”.