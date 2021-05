Fitur se presenta como la gran apuesta estratégica para la recuperación del turismo español

El presidente del Gobierno y la ministra de Sanidad presentarán en la feria el Certificado Digital Verde



Fitur 2021 se presenta este año como la gran apuesta estratégica del Gobierno español para la recuperación del turismo y será la primera feria en formato híbrido del circuito internacional de grandes eventos del sector que servirá además de marco para presentar el ansiado Certificado Digital Verde, que ayudará a la movilidad turística este verano en toda Europa.





Organizada por Ifema Madrid, del 19 al 23 de mayo, la feria reunirá a más de 5.000 participantes de los cinco continentes, con presencia de todas las comunidades autónomas, empresas y destinos de 55 países, y 37 representaciones oficiales, a lo que se suma en esta edición la participación de profesionales de 79 nacionalidades en su nueva plataforma digital Fitur LIVEConnect.





"Este Fitur será un Fitur muy especial, porque supone un punto de inflexión para la reactivación del sector turístico en un momento tan trascendental en el que estamos como es abordar la temporada turística", explicó en la presentación del evento este jueves en Madrid, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien confió en que la feria contribuya a encumbrar a España como destino seguro para turistas tanto nacionales como internacionales.





La ministra, quien afirmó que "España se merece abrirse al mundo", destacó cuatro grandes elementos a reforzar en esta feria: la movilidad segura, la sostenibilidad, la digitalización, y el producto turístico. En este punto la ministra anunció que el viernes 21 se presentará en la feria el Certificado Digital Verde, que se espera entre en vigor a partir del mes junio, con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Sanidad, Carolina Darias.





Fitur, que cuenta con 44.000 metros cuadrados netos de exposición y 7 pabellones, prevé una asistencia de unos 50.000 profesionales nacionales e internacionales, del miércoles a viernes, y se esperan otras 50.000 personas, en las jornadas de público del fin de semana.





La Comunidad de Madrid tendrá presencia especial como destino Socio Fitur 2021, cuya participación en la feria estará volcada en promocionar la capital como destino preferente para el turismo internacional bajo la nueva marca, Greater Madrid.





Entre las novedades tecnológicas de este año también destacan las secciones temática de Fitur Lingua, Fitur Woman y el espacio Fitur Travel Tecnology.





Bajo el lema 'Especial Recuperación Turismo' la edición pone el foco en la reactivación de un sector estratégico para la economía española.Esta edición que tiene el objetivo de marcar un punto de inflexión para relanzar el turismo a nivel global, contribuir a reforzar el turismo de negocios, así como impulsar la imagen de Madrid y de España como grandes prescriptores y destinos de turismo seguro.





Precisamente, Fitur será la primera experiencia de movilidad internacional segura tras muchos meses de restricciones, una medida extraordinaria a la que ha contribuido el Gobierno considerando la asistencia a Fitur como 'viaje esencial' facilitando la presencia de expositores y visitantes internacionales en la capital española. Además la feria ha sido reconocida como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, recogido en los Presupuestos Generales del Estado para 2021.





"El mundo nos está mirando, no podemos fallar. Nuestro país tiene que recuperar su posición y prestigio y liderarlo a nivel mundial. Fitur va a significar un punto de inflexión, su celebración va a suponer un revulsivo y una palanca fundamental para la recuperación de la actividad turística", afirmó el presidente del comité ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos.





Una opinión compartida por Javier Sánchez Prieto, presidente ejecutivo de Iberia y del Comité organizador de Fitur, que "asegura que la industria turística tiene la responsabilidad de generar riqueza y empleo para la economía, ser vertebrador de otros muchos sectores y además aportar un valor incalculable al bienestar y al desarrollo de las ciudades".





ESTRICTO PROTOCOLO.

Este año la feria, que será inaugurada por los Reyes de España el próximo miércoles, contempla todas las medidas necesarias para ordenar el flujo de asistentes y su movilidad; establecer los controles de aforo, las distancias de seguridad, la eliminación de contacto directo mediante el registro digital, y la incorporación de las últimas tecnologías para la seguridad sanitaria y el conteo de asistentes, y muy especialmente para la renovación del aire en pabellones.





Para las jornadas profesionales se añade una medida adicional, que es la exigencia de prueba Covid negativa, además de la obligatoriedad de las pruebas PCR en origen y los test rápidos in situ.

La Comunidad de Madrid será el destino turístico Socio FITUR 2021 en esta edición, lo que significa una gran oportunidad y una excelente ocasión para volver a situar a la región madrileña como referente mundial y destino turístico preferente para los viajeros internacionales.





Fitur permitirá conocer el nuevo modelo turístico de la Comunidad de Madrid en un contexto cambiante, cada vez más competitivo. Este modelo turístico estará encaminado a mantener la competitividad y el liderazgo de la región madrileña contribuyendo a una actividad turística sostenible y digitalizada.

"Queremos volver a situar a la región de Madrid como potencia internacional y dar a conocer todas sus posibilidades. Supone un excelente escaparate para dar a conocer el modelo turístico de la Comunidad encaminado a mantener la competitividad y el liderazgo de la región", aseguró el viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Daniel Martínez.





Entre algunas de las novedades, el jueves 20 de mayo a las 12 horas en el escenario principal del stand de la región, presentará la nueva marca y un nuevo concepto de región turística internacional, Greater Madrid, así como el nuevo producto turístico Destination Weddings.





EL FITUR MAS TECNOLOGICO.

Este edición al feria estrena su comunidad LIVEConnect, una avanzada plataforma tecnológica que se presenta como complemento a la participación presencial. Operativa desde el 5 de mayo al 4 de junio, FITUR LIVEConnect, que funciona con un potente motor de búsqueda y recomendaciones por inteligencia artificial, ofrece la oportunidad de generar networking comercial y reforzar la interacción con la comunidad turística internacional, más allá de las fechas de celebración de Fitur y de la participación presencial en Madrid.





Fitur continúa un año más en su apuesta por los espacios y sesiones monográficas: Fitur Mice, Fitur Health, Fitur Screen, Fitur Festivals, Fitur Talent, Fitur LGBT, FiturTechY, Fitur Know How and Export. Junto a ellos este año se estrena Fitur Lingua, Fitur Woman y Fitur Travel Tecnology.





Fitur también acogerá el XII Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África, Investour, y además celebrará la XXIV Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, CIMET.





No faltarán los premios y reconocimientos al stand más sostenible, la 22 edición del Premio Tribuna FITUR-Jorge Vila Fradera, la 26 edición del Concurso de Turismo AireLibre, 'The Chatbots Tourism Awards 2021' y los 'AMT Smart Destinations Awards.





Como cada año, el sábado y domingo, días 22 y 23 de mayo, Fitur abrirá sus puertas al público, que de esta manera tendrá la oportunidad de descubrir las propuestas que ofrecen los destinos y regiones de todo el mundo.