Ortigueira prevé ahorrar 800.000 euros en cinco años con el nuevo contrato de alumbrado público

El Concello de Ortigueira prevé reducir en un 49% el gasto en iluminación pública y en dependencias municipales con la firma del nuevo contrato del servicio, adjudicado por algo más de 157.500 euros anuales.





La actuación se enmarca en el acuerdo firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias –FEMP–, a través del cual ahorrará cerca de 163.000 euros, aproximadamente la mitad del importe del contrato inicialmente previsto –más de 320.000 euros–. Gracias a este convenio, que tiene una vigencia de cinco años, el Concello de Ortigueira podrá ahorrar más de 800.000 euros.





El nuevo contrato también contempla la realización de un estudio para analizar el consumo de energía y estudiar cambios, siempre con el objetivo, informan fuentes del ejecutivo local, de “minimizar posibles perturbaciones en la red eléctrica así como el gasto económico que supone el servicio”. Además, los pliegos fijan en, al menos, un 50% el suministro de energía de fuentes renovables, con lo que se reducirán las emisiones de CO2.





“Máis eficientes”

El alcalde, Juan Penabad Muras, destacó la importancia de este nuevo contrato porque el ahorro económico no afectará a la calidad del servicio y mejorará la eficiencia, en la que, explicó el regidor, el Concello viene trabajando desde hace tiempo con actuaciones como “a substitución da iluminación anterior por novas luces LED no porto de Espasante, no polígono, na travesía de Ortigueira, nas avenidas Escola de Gaitas e Penela, no núcleo do Baleo, en Senra e tamén en zonas de Loiba”, enumeró.





Además, Penabad Muras aseguró que este ahorro permitirá “poder baixar os impostos que ten que pagar a veciñanza”.