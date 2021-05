Parralo: “Me parecía imposible que el equipo no tuviera premio”

Toda la tensión acumulada por el técnico Cristóbal Parralo tuvo ayer una salida feliz tras la consecución de la plaza en Primera RFEF al ganar en Miramar al Marino de Luanco. Con lágrimas al finalizar el encuentro y visiblemente emocionado, el preparador confesaba que “creo que hemos vivido una tensión muy grande durante toda la semana. Merecimos ya la clasificación la semana pasada y, una vez que se consigue, te sueltas, ves a los jugadores tan felices... Y mira que he tenido la suerte de vivir grandes cosas en el fútbol, pero la verdad es que me emociona mucho ver la alegría que hay en el vestuario y, como los conozco y sé cómo trabajan, me parecía imposible que hoy el equipo no tuviera premio”.





Pero sí que lo tuvieron, consiguiéndolo además con premio extra al ocupar la primera posición del grupo tras la derrota del Deportivo y con pase para la Copa del Rey. El combo perfecto tras un duelo que fue para los verdes “muy difícil. Nos enfrentábamos a un equipo que no ha perdido desde que está Manel, desde enero, y este es el primero que pierden. Sabíamos que nos iba a tocar sufrir pero dependíamos de nosotros y puedo decir que la semana de trabajo, el partido... ha sido digno de elogio lo que han hecho todos los jugadores, porque no han dejado de creer de intentar jugar, a veces con las dificultades de los botes”, señalaba un Cristóbal Parralo que quiso también acordarse de su predecesor, Emilo Larraz, añadiendo que “estoy muy orgulloso del equipo, de la actitud que ha tenido desde que llegué y me imagino que antes también, con el anterior entrenador, que esto también es mérito suyo”:





Una vez cumplido el objetivo, para pensar en el futuro todavía es un poco pronto si bien Parralo tiene claro que “tengo contrato con el Racing y soy muy feliz aquí. Estoy trabajando muy a gusto y me gustaría llegar con el Racing al fútbol profesional”. El técnico y sus pupilos celebrarán estos días este paso y “ni se me pasa por la cabeza qué va a pasar. Quiero agradecer a los jugadores el acogida y a la afición”.