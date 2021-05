La Diputación financia la contratación de personal técnico para los museos

La Diputación de A Coruña, a través del Área de Cultura, financia este año la contratación de personal para los museos y centros culturales de 32 municipios de la provincia, cinco correspondientes a la comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. De los 282.930 euros dispuestos para este concepto, 60.000 recalarán en contrataciones en la zona.





Así las ayudas concedidas oscilan entre los 5.000 euros destinados al Concello de Cedeira hasta los 15.000 que dispondrá el de Fene para sus instalaciones entre las que se encuentra el Museo do Humor, pasando por los 7.500 euros que recibirá Valdoviño para contratar personal para el Océano Surf Museo; los 10.000 que recibirán Moeche –para el centro de recepción de visitantes del castillo– y Ortigueira, y los 12.500 euros de Pontedeume.





“Trátase dunha liña de axudas de especial interese porque contribúe á atención profesionalizada de museos e outros centros que son referentes culturais no territorio ademais de recursos de especial interese no ámbito do turismo cultural”, indicó el diputado de Cultura, Xurxo Couto.





La convocatoria se suma a la de contratación de personal técnico especializado en gestión cultural de la que se beneficiaron este año 74 ayuntamientos de la provincia con un presupuesto de 770.000 euros. “Tanto unha liña como a outra responden á colaboración da área de Cultura da Deputación da Coruña cos concellos na xestión profesional e de calidade da acción cultural nun ano de especial relevancia en que as contratacións de persoal especializado nun sector tan afectado pola crise son aínda máis necesarias”, concluyó Couto.





Ayudas para la contratación de personal de los museos

FueNTE: diputación de A Coruña

Concello Importe de la ayuda

Cedeira 5.000

Fene 15.000

Moeche 10.000

Ortigueira 10.000

Pontedeume 12.500

Valdoviño 7.500

TOTAL 60.000