O Parrulo no quiere dejar de competir a pesar del descenso

Consumado ya el descenso a Segunda, a O Parrulo Ferrol las cuatro jornadas que restan delcampeonato liguero le brindan la ocasión de seguir compitiendo en la mejor liga del mundo y ante algunos de sus mejores exponentes. Es lo que sucederá en el partido que lo enfrenta al Jimbee Cartagena esta mañana –13.00 horas, Palacio de los Deportes de Cartagena–, porque enfrentará estará un equipo que lucha por acabar la liga regular en lo más alto para, de esa forma, tener el factor cancha a su favor en todas las eliminatorias por el título que dispute.





A pesar de estar ya descendido, O Parrulo Ferrol no irá de paseo a ninguno de los partidos que le quedan por jugar. Al contrario, su intención es la de mostrarse como un grupo competitivo, capaz de complicarle la vida a cualquier rival que tenga dante. Así lo hizo frente al Barça hace menos de dos semanas y ante el Palma Futsal el pasado martes. Esta vez, ante uno de los grandes de la categoría, su objetivo está en poder lograr el triunfo.





Lo hará, otra vez, con un grupo de jóvenes valores de la entidad que están demostrando que tienen capacidad para luchar en la máxima categoría. Esta vez esperan hacer lo mismo aunque delante tengan a uno de los equipos más importantes del campeonato.





Maca: “El rival está diseñado para pelear por ganarlo todo”



No resulta fácil para Maca olvidase de lo vivido el pasado martes, porque el descenso de O Parrulo Ferrol llegó de una manera “muy emotiva” por la despedida de la afición, el pasillo que el Palma Futsal le hizo al equipo ferrolano. De ahí que el entrenador reconozca que “por primera vez se me saltaron las lágrimas en una pista, porque me tocaron la fibra sensible; es algo que se quedará en mí”.





Pero ahora lo que toca es jugar contra un Jimbee Carta gena del que destaca que “es un equipo diseñado para luchar por todos los títulos”. Ante esto, el cuadro de la ciudad naval expondrá “las armas que tengamos para intentar contrarrestarlo, aunque va a ser complicado”.