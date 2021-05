El Partido Popular apuesta por la creación de un observatorio para impulsar la eólica marina en Galicia

El grupo parlamentario del PP registró ayer en la Cámara gallega una proposición no de ley en la que emplaza a la Xunta a constituir un observatorio para impulsar la eólica marina en la Comunidad Autónoma. El objetivo, explican los populares, es “poder analizar as oportunidades e o impacto que podería orixinar a implantación de parques eólicos offshore nas costas galegas” a partir de estudios ambientales y socioeconómicos “e do diálogo”, especificaron, “con entidades nacionais, europeas e internacionais vinculadas a esta actividade”.





El texto que se presentó ayer fue analizado previamente en una reunión que mantuvieron el viceportavoz parlamentario y responsable del área de Industria, Miguel Tellado, y la portavoz de Mar, Teresa Egerique, con los conselleiros de Economía y asuntos pesqueros, Francisco Conde y Rosa Quintana, respectivamente.





En su iniciativa, el PP subraya que los fines que persigue esta propuesta se resumen en “avaliar polo miúdo o asentamento de parques no contorno mariño contiguo”, garantizando, añade, “o desenvolvemento desta tecnoloxía desde o respecto, o equilibrio e a compatibilidade coas actividades pesqueiras e a preservación do ecosistema mariño”.





El grupo parlamentario popular inscribe esta propuesta en la Estrategia de Crecimiento Azul de la Comisión Europea de 2012, que considera la energía de origen marino uno de los ámbitos prioritarios para proporcionar un crecimiento sostenible.





El Partido Popular subraya asimismo que Galicia tiene un “alto potencial produtivo e experiencia demostrada na instalación e fabricación dos elementos necesarios para a instalación de parques eólicos flotantes”.