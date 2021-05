Diego Rivas: “Esta sí que es realmente la final definitiva”

Las peculiaridades de esta campaña han hecho que prácticamente desde el inicio de la competición el Racing haya entrado cada jornada al terreno de juego como si de una final se tratase. Si bien, el domingo en el campo de Miramar, cuando el colegiado señale el inicio del duelo ante el Marino, será, finalmente, el último combate de los de Parralo.





Una pelea en la que los verdes son los únicos con un premio por ganar más allá del honor de la victoria y eso tiene que quedar de manifiesto sobre el campo asturiano, como señala el meta Diego Rivas. “Esta sí que es realmente la definitiva y tratar de conseguir una victoria que nos dé el objetivo”, apunta el portero local. Eso sí, ante un adversario que, al igual que los ferrolanos, saltará al terreno de juego a ganar a pesar de su situación. “Sabemos que es un rival complicado, que en su casa es muy fuerte y saca buenos resultados. Se juegan su prestigio como futbolistas, su profesionalidad, su respeto al deporte, que el final es salir a ganar cada partido, y lo están demostrando”, analiza el meta racinguista.





3ª División

Aplazados los duelos Arosa-Somozas y Alondras-Polvorín

El Somozas tendrá que espera para finalizar su camino en el grupo del ascenso de Tercera División. Y es que la detección de un positivo en las filas del grupo verdiblanco llevó al Juez Único de Competición de la categoría a llevar a cabo una reunión de urgencia en la que, como era previsible, se decidió el aplazamiento del choque que tenía que medir fuerzas entre Arosa y UD Somozas. Un cambio de fechas que también afectará el encuentro a disputar entre el Alondras y el Polvorín, ya que tanto este como el primer partido afectan al orden clasificatorio del grupo C en cuanto a emparejamientos en el citado play-off y en el factor campo.







Una circunstancia con dos caras para la formación de Parralo, ya que, como bien apunta Rivas, “sabemos que no nos van a regalar nada, que van a competir el partido de la mejor forma posible y que. a veces, esa sensación de que no te estás jugando nada te hace ser más valiente”. Una valentía que, en ningún caso, puede superar la de un Racing que quema su último cartucho de cara a estar en Primera RFEF el próximo ejercicio. Y es que los verdes, en una última jornada con horario unificado, centrarán sus sentidos solo en lo que ocurra en Miramar, ya que el resultado del choque entre Numancia y Depor ocupa “cero espacio, al menos en mi cabeza”, señala Rivas, “porque tengo el privilegio de que si yo gano no necesito mirar hacia ningún lado. Tengo que centrarme en lo que puedo controlar, tratar de ganar mi partido. Estar pendientes o esperar algo de un partido en el que tú no puedes influir es perder el tiempo”, sentencia el portero.





En lo que sí puede influir el meta es en, de nuevo, dejar la portería del Racing a cero, lo que “facilitaría mucho las cosas. Somos un equipo que prácticamente ve puerta en todos los partidos y si conseguimos dejar la portería a cero nos acercaría mucho al objetivo”, añade.