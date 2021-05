Creación de riqueza

Llevamos más de un año con un grave problema sanitario a cuestas y no se vislumbra, cuando podremos salir a flote de este desafío cruel y con escasos recursos económicos, nuestra economía se va contrayendo paulatinamente, cada vez es más difícil que un emprendedor abra una empresa y cree riqueza con la que está cayendo, no solo, por la cuestión sanitaria, que es muy importante y tiene paralizado el país en los servicios de todo tipo, principalmente el turístico, sino hay movimiento de personas que nos visiten, tampoco hay movimiento de recursos económicos para la población.





Sin puestos de trabajo, no se puede crear riqueza y los emprendedores cada vez son más escasos y hay que ayudarles a crear empresa por el bien de la economía española, la inversión en ayudarles, creará puestos de trabajo directos e indirectos, el Estado como tal, recaudará más impuestos, la Seguridad Social, tendrá más cotizantes en los diferentes regímenes en que se divide la contrata y por supuesto se crea en su totalidad riqueza común para todos, porque hay un movimiento de dinero que fluye y que sirve para generar más riqueza, es como la pescadilla que se muerde la cola.





El camino que se lleva en este momento, es paupérrimo, no hay posibilidad de crear riqueza, con tanta malicia política de por medio, tanta falacia que no va a ningún lado. Y por encima la clase política está viviendo muy por encima de las posibilidades económicas que tiene el país, con esta regla, solo se consigue, paro y miseria, con estos resultados se acabará con una deuda pública abismal, mientras Europa, no nos pare los pies, de que hasta aquí hemos llegado, pero, ya no podemos pasar.





La deuda pública, habrá que rebajarla de alguna manera, reduciendo el gasto público innecesario, suprimir cargos públicos y nombramientos a dedo de amigos y centrarse en la responsabilidad de sanear la economía española, para evitar en un futuro una quiebra técnica, con casi billón y medio de deuda, España no podrá soportar la presión a la que se verá sometida en caso de un cambio sustancial en el modelo actual, con la subida de la inflación e intereses.





Para nivelar la deuda, es preciso reactivar la economía, crear empleo y meter tijera en los gastos no esenciales del estado, autonomías, ayuntamientos y demás organismos que dependen de ayudas de públicas. Cuantos más emprendedores haya en el país, mejor irá nuestra economía, además de incentivar el empleo y reformar leyes de contratación, para que sean más efectivas a la hora de acceder a un puesto de trabajo, sobre todo, eliminar la exigencia de edad, para cualquier puesto de trabajo. La riqueza social y económica solo se logra con un mercado justo para las partes que lo componen y ayuda mucho en mitigar las flaquezas que ahora tiene nuestra economía tan encorsetada.





La riqueza de un pueblo no viene sola, hay que trabajarla de un modo insistente poniendo todos los medios precisos, solo así se creará riqueza, de lo contrario, si vamos en este camino, solo podremos repartir pobreza. De modo que la política de este país debe cambiar por el bien de sus ciudadanos y crear riqueza y bienestar.