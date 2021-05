El objetivo, al alcance de una victoria

Tendrá que esperar el Racing a la última jornada, en la que visita al Marino, para asegurar su presencia en Primera RFEF la próxima temporada. La goleada que el Deportivo logró sobre el Langreo (5-0) asegura su clasificación entre los dos primeros del subgrupo 1-D, que la campaña que viene estarán en el tercer nivel del fútbol español y antesala del balompié profesional. Los 39 puntos con los que cuenta le hacen tener dos de ventaja sobre el Racing y cuatro con el Numancia, al que se mide el domingo pero que ya no podrá alcanzarlo.





Por eso las cuentas están claras para el Racing: una victoria sobre el Marino asegurará su presencia entre los dos primeros, lo mismo que el hecho de que el Numancia no derrote al Deportivo. En cambio, si el equipo soriano gana su partido y el ferrolano no hace lo mismo en Miramar, será el cuadro castellano el que se meta en Primera RFEF –por mejor “average” particular en caso de que el Racing empate ante el Marino o con un punto de ventaja sobre el conjunto de la ciudad naval si este pierde–.





Dependencia

Al menos, el cuadro verde depende de sí mismo para alcanzar el objetivo deseado. Es lo que destaca la plantilla racinguista para acabar el campeonato entre los dos primeros. “Si hacemos nuestro trabajo, ya está”, recuerda el centrocampista ferrolano Álex López. El futbolista de la ciudad naval, de hecho, confía en que el Racing mantenga el nivel de las últimas jornadas –“así podemos ganar a cualquiera”, dice convencido– para terminar con una alegría una temporada que ha sido atípica, dura, estresante... “pero muy importante para el club”.





El Racing no pudo sellar delante de su afición para Primera RFEF, pero Álex López le mandó un mensaje a los seguidores racinguistas: “Que no tengan duda de que lo vamos a hacer en la última jornada”. Será la manera de alcanzar una categoría que el mediocentro recuerda que “es muy importante para el club, porque nuestro objetivo a medio-largo plazo es estar en el fútbol profesional y tenemos muchas ganas de estar solo con cuarenta rivales y no con 80”.