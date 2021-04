Marlon Mendoza: “El MVP fue el resultado del esfuerzo y trabajo”

Con 19 años Marlón Mendoza –21/10/2000– abandonó su San Antonio natal en Colombia para cruzar el charco y comenzar un camino en Europa que, hasta la fecha, le ha reportado un título de Copa, uno de liga, un ascenso con el Intasa San Sadurniño y el trofeo de MVP de la citada fase. Nada mal para el receptor sudamericano que, en realidad, ha hecho frente a solo una campaña completa con la indumentaria azul local.





Y es que si bien el receptor aterrizó por primera vez en la comarca en enero de 2020, la llegada del coronavirus lo obligó a volver a Colombia, regresando meses después para hacer frente a un renovado proyecto en las filas del Intasa, en el que resultó ser una de las piezas más brillantes de su engranaje.





Por su regreso, imagino que la primera experiencia fuera de casa en San Sadurniño fue satisfactoria, ¿no es así?

Estaba un poco nervioso porque la primera vez que sales fuera de tu país a jugar a otro lado siempre te acompañan un poco los nervios, pero gracias a dios todo salió muy bien y aquí los del Intasa les gustó. En realidad, no fue tan difícil porque era algo que yo quería y tenía en mente, y sabía que iba a pasar la Navidad sin mi familia. Era algo que mentalmente ya lo venía trabjando desde hace mucho tiempo atrás para que el día que llegara no me diera tan duro.





¿Qué fue, es, lo que más le gusto tanto del club como del pueblo?

En ambos, las personas. Todos en general son muy buenas personas, te tratan superbien, disponibles para ti. Y eso es lo más importante. Aquí yo me he sentido como si estuviera en mi casa. Me han acogido muy bien, tanto los del equipo como los del pueblo. He cogido mucho cariño por la calidad de personas que son aquí.





Y ya a nivel deportivo ¿cuando comenzó la temporada veía posible todo lo que terminaron consiguiendo?

Sí era consciente de que teníamos un buen equipo. Iván y yo que veníamos de no tocar balón en más de ocho meses por lo del covid, y llegamos un poco tarde, tres fechas después. Sin embargo, yo tenía la sensación de que sí se podían plantear todos los objetivos, que sí se podían realizar. Hubo momentos en que todo estuvo un poco turbio y que parecía que nada fuera a salir. Sin embargo, la esperanza siempre estuvo y yo tenía la fe de que sí se podía realizar todo lo que se había dicho.





Usted se presentó como clave para lograr esos objetivos ¿notó su crecimiento durante la competición y que finalmente le dio el MVP en la fase?

Si hablamos de crecer deportivamente, sí. Noto muchísma mejoría en comparación a antes, también por el trabajo físico que nos han puesto, que ayuda mucho, es esencial. Parte esencial del equipo somos todos, porque este es un deporte de conjunto. En la fase, hubo muchísimo compañerismo, de que si a ti no te salían las cosas, pues estaba tu otro compañero.





¿En la fase de ascenso te viste como el mejor jugador?

Sí, sabía que lo había hecho superbien, pero la verdad nunca me imaginé que fuera a quedar como el MVP, porque también había otros jugadores que habían destacado muchísimo como el opuesto del Valencia, que desafortunadamente tuvo una lesión en la final, pero él venía de hacer el torneo superbien;del Cisneros, Isaías... había mucha gente que estaba destacando. No me imaginé que me fuesen a dar el MVP, entonces fue sorpresa cuando me lo dieron y, la verdad, supercontento, porque eso es el resultado del esfuerzo que he hecho y de todo el trabajo que se ha hecho





¿Tiene ya planes para tu futuro inmediato? ¿O algún deseo?

En estos momentos, estoy superinteresado en jugar con el Aldebarán. Ahora que se lograron los objetivos, serían nuevos retos para mí estar en Superliga, si se logra estar, superinteresado en quedarme aquí para la próxima temporada.





Y si finalmente no se puede subir ¿seguiría en las filas del Intasa?

Buena pregunta. Obviamente, sí me gustaría jugar la Superliga, sería muy genial. En caso de que no se pueda, si el equipo es un equipo competitivo..., así sea Superliga 2 otra temporada, que vamos a tirar a ganar... sí me gustaría estar. Ahorita lo que más necesita uno que está joven es jugar. Anhelo estar en Superliga con los de Intasa, pero por cuestiones de que no se pueda... también la Superliga 2 va a subir muchísimo de nivel, como lo fue en esta temporada. Estuvo muy fuerte, lo que es el grupo nuestro, con las islas –Sayre, San Roque– que eran dos equipos que estaban superbien... Badajoz. Mejoró considerablemente, porque la primera vez que vine no era tan exigente como lo es ahora, resaltaban dos o tres equipos, para ahorita resaltan muchos. Arona, Cisneros... Y para la otra temporada va a haber muchísimo más nivel, porque ahorita ya hay más equipos que anhelan estar en Superliga. No sería mala opción tampoco.





Algo más que voleibol

"En mi casa en Colombia no se come el pulpo"

De un pequeño pueblo de Colombia a otro pequeño pueblo, pero de Galicia, Marlon Mendoza, ya con 20 años recuerda lo que más le chocó a su llegada a San Sadurniño y asimismo lo que más echa de menos de su tierra natal.





¿Qué fue lo que más le extraño al llegar? Algo con lo que dijo “están locos estos gallegos”

En gran parte lo que extrañé mucho al principio fue la comida. Es muy diferente, en Colombia, en mi casa, no comemos el pulpo, o cosas así, entonces... el arroz se hace de una manera muy diferente... Sí que extraño un poco eso. Ahora ya no hay sin problema –ríe–





¿Y les enseña alguna receta a sus compañeros?

-Ríe- No soy tan pro cocinando. En casa era mi abuelita, mi madre... yo les ayudaba a hacer el arroz, cosas así, pero no soy tan pro. Muchas veces cuando quiero hacer algo que no sé, llamo a mi madre y ella me explica. No soy superbuen cocinero.





¿Tiene tiempo para algo más que para el voleibol?

Me gusta mucho salir a conocer lugares donde haya muy buena vista, aquí en Galicia hay muchas zonas verdes. Voy mucho a pasear, a conocer lugares nuevos, que son cosas que me llaman muchísimo la atención.





A nivel académico, ¿tiene algún proyecto?





para ahorita me gustaría aprender mucho inglés, ese es uno de mis pensamientos ahora. Ya me gustaría aprender porque yo no me veo toda la vida aquí en España ya, entonces me gustaría. Para buscar nuevos retos, desafíos en otros lugares