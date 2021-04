Cerca de 20 entidades preparan movilizaciones contra el parque eólico proyectado en Brión

Preservar la riqueza natural y patrimonial de los montes del Chá de Brión es el objetivo de la asociación de comuneros que gestionan esta propiedad municipal y que ahora teme que la posibilidad de construcción de un parque eólico en la zona ponga en peligro. Por eso, tanto esta entidad como cerca de una veintena de asociaciones culturales, medioambientales y vecinales han manifestado su rechazo al conjunto de parques eólicos que se están proyectando en el municipio de Ferrol.





Precisamente con el fin de recordar la riqueza natural de la zona, esas entidades están preparando un calendario de actividades divulgativas y movilizaciones para defender el patrimonio natural, cultural, social y paisajístico que albergan los montes





Hace unos días, representantes de 17 entidades –Asociación Comuneiros do Chá, AVV Castelao de Brión, de Prioriño, A Graña, San Felipe–San Cristóbal, Adega, Fuco Buxán, Medulio, Asociación Cultural Ferrolterra Antiga, asociación Bétula, Muíño do Vento, Fundación Artabria, Grupo de Arqueología Terra de Trasancos, Marcha Mundial das Mulleres Ferrolterra, Sociedade de Caza O Urogallo, SGHN y Verdegaia– se reunieron en Doniños y acordaron manifestar el rechazo a estos parques eólicos “polo seu inasumible impacto social, no patrimonio arqueolóxico, natural e na paisaxe da costa ferrolá, sen xerar beneficios ningúns para o conxunto da cidadanía e a veciñanza”.





Las asociaciones hacen hincapié en que no están en contra de las energías renovables pero sí de los macroparques de alto impacto ambiental. Recuerdan que Galicia ya alberga más de 4.000 aerogeneradores, que produjeron el pasado año 18.554 gigavatios/hora de electricidad, cuando el consumo eléctrico en Galicia ese mismo año fue de 17.383, por lo que la producción con renovables ya cubriría el 100% de la demanda en Galicia.





Las asociaciones denuncian, además, que el parque previsto para Brión forma parte de un macroproyecto que, según explican, ocuparía la mayoría de las zonas altas de los montes del término municipal de Ferrol y acusan a la empresa promotora de haber fragmentado un macroparque en tres (Brión, Monteventoso y Ferrol) para poder tramitarlo a través de la Xunta y no del Ministerio, como correspondería a los parques eólicos de más de 50 megavatios.





Critican, del mismo modo, que la creación de empleo no puede ser una cuestión que incline la balanza a favor de estas construcciones, ya que, afirman, “non crean durante o seu funcionamento un volume de emprego estable na zona que xustifique o seu grave impacto”.