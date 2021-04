Dani Nieto: “Estoy empezando a ver al Dani Nieto que era antes”

Le costó entrar en el equipo debido a una larga temporada sin poder entrenar, si bien, y desde hace unos meses, el mallorquín Dani Nieto es uno de los imprescindibles en el juego de un Racing que busca su plaza en Primera RFEF. Un jugador balear que, además, viene de anotar su primer tanto con la camiseta racinguista, un segundo gol ante el Marino que ayudó al buen juego local y a la posterior victoria.





“La semana pasada me encontré muy bien, tanto físicamente como con pelota”, comenta Nieto, “yo sabía de lo que era capaz y estoy empezando a ver al Dani Nieto que era antes”, confiesa. Tras iniciar su relación con el gol después del anotado la pasada semana ante el colista Marino, el interior señala que no le da excesiva importancia a ese tema “creo que es lo de menos. A veces se tiene una racha positiva o negativa... sí que he tenido un par de oportunidades y no pude meter gol. La semana pasada metí el gol que menos me esperaba, pero más que eso estoy contento con mi rendimiento físico y con el juego que mostré. Por eso me ficharon, para jugar y ayudar al equipo”, sentencia.





Con tres duelos vitales por delante en los que el Racing depende de sí mismo para estar en Primera RFEF, “afrontamos cada partido como una final, como hemos hecho hasta ahora”, señala el balear.







La primera de ellas será este sábado a domicilio ante un Langreo con el que Nieto espera “un partido muy directo. Ellos intentarán aprovechar las contras y el juego aéreo y nosotros tenemos que hacer un partido serio. Sabemos que en los últimos partidos que jugamos en campo artificial no se nos dio muy bien y tenemos que aprender de esos errores y salir a por todas”, señala. Unos errores que han venido trabajando de los que se han mentalizado, al igual que en el aspecto de volver a puntuar fuera de A Malata. “Creo que los equipos cada vez se hacen más fuertes en casa. Necesitan sacar resultados y sea por que no estamos con la afición o en nuestro campo, cuesta un poquito más”.