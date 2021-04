La boutique de la carne de la calle Panaderas

La pandemia y los nuevos hábitos sociales han hecho que comer en casa se convierta en una nueva experiencia. Cada vez son más las personas que optan por adquirir productos de primera calidad para disfrutar entre fogones domésticos e invertir ese dinero destinado al comer fuera en materia prima para preparar en la cocina. Con esta tendencia tan generalizada no es de extrañar que establecimientos como Meat Butik (Rúa Panaderas, 20) hayan tenido el exitazo que han adquirido en estos tiempos de autocuidado doméstico. Y así surge un nuevo tipo de carnicería que se parece más a una tienda gourmet. “Con el fin de otorgarle a cada una de las razas con las que trabajamos, el protagonismo que merece”, añade Vanessa Marcote, la encargada del negocio.





La experiencia en Meat Butik no tiene nada que ver con la visita a la carnicería tradicional, no solo por el producto si no por el asesoramiento de su personal que se afana por ayudar al cliente a encontrar la carne adecuada para cada ocasión. “Colaboramos con ganaderías pequeñas y de mucha confianza que garantizan una crianza apacible y libre de estrés a cada una de las razas que conforman nuestro surtido”, apunta. La calidad de la carne lleva el proceso de maduración controlada en seco, que puede durar entre cuatro y ocho semanas y a través del cual se consigue que el producto desarrolle una variedad de sabores. “Las fibras de la carne se rompen, aportando un grado importante de infiltración, en definitva ¡ternura!”.

























Los más vendidos

Los chuletones y costillares de esta carnicería top de A Coruña proceden de explotaciones de España y Portugal, sin embargo, una de las razas más deseadas por sus clientes, la Simmental, procede de ganaderías exclusivas de los Alpes alemanes y austríacos donde cada animal es seleccionado acorde con los más altos estándares de calidad. Los bestseller de Meat Butik son el Rib Eye, una de las piezas más nobles de la vaca Simmental o el Tomahawk de Angus, que además de ser un corte muy visual es sinónimo, según explica Marcote, de “jugosidad y ternura”. Recientemente han incorporado el churrasco de Angus y las hamburguesas gourmet que rápidamente se han convertido en el exitazo de la tienda.





Pero en el día a día, sigue triunfando la carne de Wagyu o las maduraciones extremas que están teniendo una gran acogida. Comprar carne en esta carnicería de la calle Panaderas es un espectáculo, tanto para expertos parrilleros como para los que quieren disfrutar en casa de este delicioso manjar. Pero, además, la tienda tiene un apartado de vinos, aceites, sales, patés y demás productos gourmet que maridan con el producto estrella de Meat Butik.