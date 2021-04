Persoas en risco de exclusión sacarán adiante un proxecto agrícola nun terreo de Covas

Unha parcela de 2,5 hectáreas en Espiñeira (Covas), propiedade do Banco de Terras, está a ser transformada nun espazo de produción agrícola que contará con 15 hortas de 400 metros cadrados cada unha; un invernadoiro de 600 metros cadrados; unha edificación para aula de formación, aseos e almacén; instalacións de rego; e sistema de depuración, peche cinexético e enerxía eléctrica a través de fontes renovables. Trátase do Proxecto Horta, unha iniciativa da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural que combina o impulso á creación de empresas co apoio a persoas novas ou colectivos en risco de exclusión social, para o que se conta co apoio da consellería de Política Social.





A directora xeral de Agader, Inés Santé, visitou onte o avance deste proxecto, no que se invirten 323.000 euros. Ata o de agora, informan desde a consellería do Medio Rural, seleccionouse o terreo, deseñouse o proxecto de actuación, redactouse –por parte do Banco de Terras– o proxecto de execución de augas e rede de regas, a instalación eléctrica e edificios auxiliares. A consellería de Política Social, pola súa parte, está a identificar e seleccionar os posibles beneficiarios desta actuación, tendo en conta criterios relacionados coa súa situación económica e social.





O acabado do edificio farase en madeira de piñeiro para integralo na paisaxe. Ademais, está en estudo ampliar o proxecto e abranguer tamén a formación en silvicultura e a plantación de carballos.





A directora xeral de Agader explicou que se trata de crear proxectos que engloben a administracións, agrupacións de produtores e colectivos sociais en torno a proxectos de distintos tamaños, centrados na produción de autoconsumo, con carácter comercial. Ao mesmo tempo afóndase no asociacionismo.