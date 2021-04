Convocan a 400 vecinos orteganos a un nuevo cribado mediante PCR

Un total de 400 vecinos de Ortigueira, mayores de 18 años, están convocados a un cribado por PCR que se realiza en la localidad desde la tarde de ayer y hasta mañana. Se lleva a cabo en el centro de salud, sin necesidad de bajar del coche y con la finalidad de detectar posibles casos de coronavirus que no presenten síntomas y atajarlos lo antes posible. Es la segunda vez que se realiza un cribado masivo en el municipio. El otro tuvo lugar a principios de febrero, con test de antígenos, y se detectó un caso entre 577 personas que participaron.





El área sanitaria de Ferrol recuerda que la decisión sobre cómo y dónde hacer los cribados la toma la Xefatura Territorial de Sanidade, junto con la Dirección Xeral de Saúde Pública, en función de diversos factores. Ortigueira sube hoy viernes al nivel de restricciones alto, por su incidencia acumulada a 14 y a 7 días, según publica el Diario Oficial de Galicia. Esto implica variaciones en los aforos de los locales de hostelería, con el 50% de ocupación de las terrazas y el 30% en el interior. La movilidad, agrupamientos de personas y el horario de cierre es el mismo que en el resto de Galicia (a las nueve, salvo locales con licencia de restaurante, que pueden dar cenas hasta las once).





La localidad tiene entre uno y nueve casos diagnosticados en las últimas dos semanas, con un rango de incidencia entre 50 y 150. A siete días está entre 75 y 125, la horquilla más alta de las tres comarcas, situación que comparte con Mañón.





El Área agradece la colaboración del concello ortegano para llevar a cabo el cribado y pide a los ciudadanos que se aseguren de que tienen los datos de la tarjeta sanitaria actualizados con el número de teléfono correcto, puesto que es el que se usa tanto para los cribados como para la vacunación.





Subida en la hospitalización

La situación postvacacional en el área sanitaria ferrolana continúa con una tendencia ascendente aunque moderada. Las cifras oficiales de ayer indicaban que había 93 personas con el virus activo (una más que el día anterior) y nueve de ellas estaban ingresadas en planta (también una más que en los datos previos). El número de fallecidos sigue estable en 216 desde hace más de una semana.





En cuanto a casos nuevos, se detectaron ocho mediante PCR, con 544 realizadas en 24 horas. Aunque también aquí la tendencia es al alza, todavía son cifras por debajo de la decena diaria.





Colegios

Los centros educativos aumentan ligeramente los casos detectados, de nueve a once. Se registra un positivo en el CPI As Mirandas (Ares); uno en el IES de Fene; y otro en el CEIP Virxe do Mar (Narón). Los centros de Ferrol con casos son el CEIP San Xoán de Filgueira (dos), los centros de FP Ferrolterra (dos) y Ucha Piñeiro (uno), así como la Escuela de Idiomas (uno) y los IES Concepción Arenal (uno) y Sofía Casanova (uno).





Las residencias siguen con cero casos en Ferrolterra y en toda Galicia, donde solo se registra un trabajador positivo en un centro de Oleiros.