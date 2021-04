El castillo de San Felipe contará con una zona de recepción de visitantes

La mejora paulatina del castillo de San Felipe, declarado Bien de Interés Cultural, es uno de los objetivos que se marca el área de Patrimonio Histórico del Concello. Por eso, se han dado pasos como la obra de la batería baja o el acondicionamiento de un espacio como exposición permanente de la Batalla de Brión. Ahora, se avanza con la mejora del acceso interior, en cuanto a la imagen que el visitante se topa al entrar en el castillo. Para eso, está previsto el acondicionamiento de una zona –en la que actualmente se encuentra el vigilante– a modo de recepción. La intervención es una obra menor que supondrá una inversión de unos 15.000 euros, para la que se pedirán las ofertas oportunas.





La actuación se financiará con fondos del proyecto MMIAH ((Maritime, Military and Industrial Heritage of the Atlantic Area Coast), que se gestionan desde las áreas de Turismo e Economía –que dirige la edil Mayte Deus– y Patrimonio Histórico –Eva Martínez–.





Se trata, como explicó la responsable de Patrimonio, de una intervención necesaria en un castillo de estas características –BIC– en las que, además, ahora se halla una exposición permanente. El punto de recepción contará con un mostrador profesional, elementos visuales –paneles, vinilos, lonas...–, algún audiovisual introductorio y sillas o bancos de descanso. Será un espacio para acoger a la gente que llegue a la fortificación y que, en un futuro, podría contar con personal propio de atención al público.





La idea, como indicó la edil, “es que el castillo vaya cogiendo forma y para eso la primera imagen de entrada debe ser buena”.