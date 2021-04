Y después de todo, nos piden confianza

DE verdad que nosotros ponemos todo de nuestra parte, pero es que nos vuelven locos. AstraZeneca sí, que es tan buena como cualquiera; AstraZeneca no, que puede provocar trombos; AstraZeneca sí, que no se ha confirmado la relación con los trombos; AstraZeneca no, por precaución. Pero tened máxima confianza en las vacunas y en el criterio de los responsables del calendario de vacunación, dice Carolina Darias. “Todas las vacunas son seguras y eficaces y cuentan con el aval de la Agencia Europea del Medicamento”. Y esto lo dice ahora. Tarde. Ese es el mensaje con el que tenía que haber empezado el Gobierno su discurso cuando se desató la histeria colectiva. Y esperar a que esa misma agencia y la OMS se pronunciaran, en lugar de dejarse llevar por la opinión popular y suspender la vacunación. Que por algo ellos son los que gestionan esta crisis sanitaria; los expertos. Ahora el daño ya está hecho y medio país ha empezado a notar síntomas de trombosis solo de pensar que le toca vacunarse.