El Valdetires se ve las caras con el aspirante

El Valdetires Ferrol puede dar un importante paso esta tarde de cara a mantener su privilegiada primera posición en la segunda fase liguera y continuar con su camino de regreso a Primera División. Las jugadoras de Fran Toba miden esta tarde fuerzas con un viejo conocido, el Txantrea –18.00 horas, Arrosadia–, segundo en la tabla del grupo 2 y un rival siempre exigente, especialmente a nivel físico.





Con un juego muy de contacto, las de Pamplona buscan seguir la estela de las ferrolanas, después del duro traspié sufrido hace unos días al cera derrotadas ante el grupo del Marín. Una derrota de la que las anfitrionas esperan resarcierse ante las de Toba, que son conscientes de la díficultad de un rival ya de por sí complicado.





“Pode ser o partido máis difícil do que levamos de tempada”, apuntó el preparador, y que viene aparejado con el desplazamiento más largo al que harán frente las ferrolanas. Unas circunstancias a las que se unen las bajas de tres importantes nombres en las filas departamentales como son las de Eri, Sheila y Saray, si bien estas ausencias no preocupan en exceso a su técnico, que confía plenamente en el resto de sus pupilas. “Son baixas importantes ante un rival importante, pero xa temos solventado outros duelos con baixas similares, xa vivimos esta situación”, comenta Toba, “non estou preocupado, porque así tamén xogan máis as que o fan menos”.





Un partido que, de ganar, supondría dejar un poco más lejos a otro rival directo, tal y como viene de hacer con el Rodiles y el Promesas EDF.