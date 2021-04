Narón homenajea a la joven Thalía Romero por el Día do Pobo Xitano

La corporación municipal de Narón quiso celebrar ayer el Día do Pobo Xitano rindiendo homenaje a la joven Thalía Romero Romero, una chica de 18 años que cursa actualmente el ciclo medio de Xestión Administrativa en el CIFP Rodolfo Ucha de Ferrol. El Concello organizó el acto junto con la asociación Acción Familiar Ferrol, en el marco del Programa municipal de minorías étnicas, que a su vez se cofinancia a través del Programa operativo FSE Galicia 2014-2020.





“Eres aos teus dezaoito anos todo un exemplo de constancia, superación, coraxe e todo un símbolo de resiliencia para as rapazas e rapaces nuns tempos que non son nada fáciles. Por todo isto e en recoñecemento ao teu esforzo e dedicación citámoste hoxe para felicitarte polos teus logros, de-sexarche moitos éxitos no futuro e que se cumpran todos os teus obxectivos”, aseguró durante el acto la concejala de Benestar Social, Catalina García.





Tras la intervención de García, en la que apeló a la igualdad y el rechazo a cualquier manifestación de racismo, se proyectó un vídeo con imágenes de mujeres y hombres de Narón de raza gitana que en la actualidad están trabajando en diferentes sectores y que se podrá ver a través de las redes sociales del Concello. Asimismo, las imágenes que integran ese vídeo pueden verse en la exposición “Xitanos e xitanas de Narón, a nosa historia”, inaugurada ayer mismo en el bajo de la Biblioteca y que se podrá visitar de lunes a viernes entre las 17.00 y las 20.00 horas y los sábados de 10.00 a 13.00 horas. Como recuerdo la homenajeada recibió un reloj y un ramo de flores por parte del Concello. El acto concluyó con el visionado de otra pieza audiovisual elaborada con imágenes de apoyo al pueblo gitano.





Ferrol incrementará la subvención a el Secretariado Xitano hasta los 5.000 euros

Ferrol también se sumó a las conmemoraciones del Día do Pobo Xitano. La concejala de Benestar Social, Eva Martínez, visitaba ayer las instalaciones de la asociación Secretariado Xitano en Recimil donde conoció los proyectos que la asociación está desarrollando en base a la subvención que desde hace dos años recibe del Concello y que este año se verá incrementada hasta alcanzar los 5.000 euros, según avanzó y que servirá para potenciar el programa Promociona +, de acompañamiento a estudiantes de Secundaria.



Para conmemorar la efeméride la fachada del consistorio también lucirá hasta el próximo domingo la bandera del pueblo gitano y en el pleno de ayer se leyó una declaración institucional al respecto.