El comité de Navantia considera que el Gobierno “no la toma en serio”

La propuesta por parte de la SEPI de Ricardo Domínguez como nuevo presidente de Navantia no ha terminado de convencer al comité de empresa de Ferrol, que considera que el Gobierno central no se “toma en serio” a la empresa naval pública. El presidente del organismo de representación de los trabajadores, Emilio García, apuntó ayer a las puertas del astillero que “esta é unha empresa tecnolóxica, que fai produtos complexos e que ten unha situación complicada” y que, por ello, no les parecían bien “estes cambios”, dada la incertidumbre que generan. García Juanatey apuntó que, al tratarse del hombre de confianza de la anterior presidenta, Belén Gualda, se daba por hecho que Domínguez llevaría a cabo una política “continuista”. El problema de ello, apuntó el presidente, es que la representación sindical continúa sin conocer los proyectos de futuro de la actual directiva.





Del mismo modo, el presidente señaló la necesidad de que exista “un compromiso” por parte del Gobierno central para que la empresa pueda avanzar, aseverando que “este non é un sitio no que ti vas poñendo xente de confianza para que fagan o que ti queiras”. En este sentido, García señaló que era necesario “un proxecto a longo prazo” que pueda “trascender” los cambios en las administraciones. En cuanto a los futuros proyectos de la empresa, el presidente del comité señaló que espera que estos últimos cambios no afecten o retrasen el desarrollo de los mismos aunque, apuntó, “non temos esa certidume”. Por último, García Juanatey apuntó que mantendrán con el nuevo presidente las mismas peticiones y exigencias que con su antecesora.