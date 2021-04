Adiante Uni Ferrol!

Vinte seis vitorias de vinte seis partidos xogados. Ese é o mérito e o traballo de todo o equipo de baloncesto feminino do Baxi Ferrol. Por causa da pandemia, as e os aficionados fomos acompañándoas segundo as autoridades sanitarias e a Xunta de Galicia nos permitían. Pero, o certo que esta foi unha grande temporada para o Uni.





A partir de mañá xogarán en Leganés a fase de ascenso á primeira división do basket feminino, a Liga Endesa. Merecen estar, o teñen ben gañado e a pulso. A maioría só poderemos seguir o que aconteza desde a distancia, pero a cidade de Ferrol e a comarca estarán con elas, co equipo técnico e coa nova directiva.





Que mellor embaixada tería a cidade e a comarca que ás xogadoras do Uni Ferrol, xogando na primeira división do baloncesto feminino? Para Ferrol é importante porque é tamén un xeito de facer cidade, un feito que suma, e elas – partido a partido – demostraron que o merecen.