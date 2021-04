Imserso 2021

Se está hablando mucho, quizás demasiado sobre el programa del Imserso para esta campaña, aunque los lotes de viaje están sin adjudicar, pero, el Gobierno central, quiere iniciarlos en el mes de octubre, por lo que en septiembre se estarían comercializando. No sabemos, cual será el resultado, habida cuenta de la lentitud que se maneja la vacunación de los mayores que puedan viajar y si será posible o no. No basta solo con querer acelerar el proceso, es una simple cuestión administrativa en un entramado burocrático en que se envuelve el gabinete central, para repartir algo menos de un millón de plazas destinadas a los posibles viajeros que estén en condiciones de viajar. Esto es que estén vacunados.





Como de costumbre y así cada año, muchos miles de jubilados no obtienen plaza, pese a los comunicados de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, solo unos pocos tienen la fortuna de poder hacer el viaje, pero otros muchos se llevan la desilusión de no lograrlo, porque son escasos los viajeros del Imserso, que tienen esa oportunidad de hacerlo, el resto se quedan con la mies en los labios y no se moverán de sus casas, al no alcanzar el programa a todos los jubilados, es como la rifa de una tómbola, les toca a unos y a otros no.





También hay que tener en cuenta que la programación para septiembre, (está a la vuelta) es solo cuestión de organización administrativa en el deseo de llegar a ser efectivos en esa vía. Salvo que se acelere la vacunación de las personas que tienen que viajar, de lo contrario, este año el Imserso, será un anuncio más de la administración.





Es posible que las cartas, lleguen a los destinatarios y deben entregarlas en su agencia de viajes, luego allí hacen una selección, no está muy clara de cómo se hace y que método se emplea, lo cierto es que irán los se vean afortunados en su llamada para que hagan las maletas, el resto quedará en una lista de espera, que es eso, la sempiterna espera de no viajar, porque no hay plaza y las adjudicadas ya no hay vuelta atrás. Por tanto es cuestión de suerte y quizás algo más.





En lo que respecta a los hoteles, estos dejan mucho que desear, no, son cómodos, ni están en zonas factibles para estos jubilados, son hoteles de dos y tres estrellas, pero incómodos y con instalaciones ya obsoletas, pese que alguno hizo su reforma hace ya algunos años. Aparte de la incomodidad de que los autobuses que trasladan a los viajeros, no pueden llegar en muchos casos al hotel adjudicado y tienen que bajar en una parada ya elegida y el resto, de trayecto, andando, y el equipaje en una furgoneta, que lo lleva al hotel y allí cada uno lo recoge y a dentro en una desbandada que es digna de un guión de cine.





En definitiva, el Imserso, está oficialmente en marcha virtual, ya veremos llegados al momento, cómo está el asunto, ya que los mayores aún carecen de vacuna, sobre todo, los que se encuentran entre los 65 y 79 años, mientras que la rapidez brilla por su ausencia a la hora de ejercer la vacunación, por falta de viales para la población. Tendremos la ocasión de ver, como pinta este Imserso, de momento, hay más sombras que luces.