Decenas de personas suben a Chamorro en un Lunes de Pascua sin romería oficial

La pandemia de coronavirus impide por segundo año consecutivo la celebración de la romería de Chamorro, con la que Ferrol pone fin al período vacacional, pero decenas de personas aprovecharon el día festivo y el buen tiempo para realizar igualmente el ascenso a la ermita, contemplar las vistas sobre la ría y también comer en el monte. La capilla estaba cerrada, no se sacó en procesión a la Virxe do Nordés y faltaban los tradicionales puestos de venta de rosquillas y velas pero no se perdió el ambiente romero del que no se pudo disfrutar el año pasado.