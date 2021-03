Narón y San Sadurniño se suman al plan de rescate a la hostelería

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, mantuvieron ayer en encuentro telemático con varios alcaldes gallegos entre los que se encontraba la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro y su homólogo en San Sadurniño, Secundino García, para definir su participación económica en el Plan de rescate de la hostelería que cerró hace unos días el período de solicitud de ayudas. La idea es que los municipios se sumen a la iniciativa aportando fondos que o bien complementen las ayudas que conceda la Xunta, o bien cubran las solicitudes admitidas que queden sin subvención por agotamiento del crédito autonómico.





El compromiso del Ejecutivo gallego es aportarles a los municipios antes de mañana la relación de peticiones que hubo en cada uno de ellos, de cara a que decidan la cuantía que quieren dedicar y si optan por financiarla con fondos propios o detrayendo la parte que les correspondería percibir del Fondo de Cooperación Local. Los Concellos interesados tendrán de plazo hasta el 30 de abril para sumarse a la plataforma creada la tal efecto, y el acuerdo se recogerá en un convenio que posibilitará la habilitación de esas ayudas.





Ferreiro manifestó su satisfacción por la puesta en marcha de esta convocatoria y recordó el programa Narón Impulsa puesto en marcha por el ejecutivo local para paliar los efectos de la Covid-19 en el sector.





Secundino García avanzó la adhesión del Concello de San Sadurniño a la iniciativa en su afán de “apoiar no que poidamos todos aqueles programas que poñan en marcha de maneira coordinada e unificada as administracións que teñen as competencias, como é neste caso a Xunta, co obxectivo de apoiar a recuperación económica dos pequenos negocios. A unidade de fondos e de criterios é algo que se debería ter feito hai xa moito tempo para evitar que as pequenas empresas e persoas autónomas anden toleando con documentación e solicitudes a cada pouco dirixidas ao Estado, á Xunta, á Deputación ou a concellos que sacaron programas de rescate propios”, indicó el regidor.