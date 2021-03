Cristóbal: “Teníamos que haber hecho más méritos”

Muy crítico con la imagen que el Racing ofreció sobre el terreno de juego, Cristóbal Parralo lamentaba que su equipo no hubiese exhibido “la personalidad que me gustaría. Ha habido mucha precipitación, hemos estado imprecisos y hemos tenido pérdidas que nos han podido costar caras”. Por eso, muy a su pesar, el preparador concluía que “el empate fue justo, porque nosotros teníamos que haber hecho más méritos si queríamos llevarnos el partido”.





Y es que para Cristóbal Parralo, sobre todo en la primera parte, uno de los grandes problemas que ha padecido el Racing es que no generó lo suficiente para tener la iniciativa en la contienda y, así, es complicado llevarse los tres puntos. “No ha sucedido nada en la primera parte. Nosotros teníamos que haber hecho mucho más para buscar la victoria, pero nos ha faltado personalidad y asumir el control del balón”.





Por eso, aunque el Racing experimentó una ligera mejoría tras el gol, no fue ni mucho menos “suficiente. Me gusta irme con la sensación de que hemos hecho méritos para ganar y hoy –por ayer– no ha sido así”.

Incluso aunque la victoria no hubiese a la postre clasificado al cuadro verde, su técnico recuerda la importancia de sumar los tres puntos pensando en la siguiente ronda en la que ya tiene puesta la cabeza. “Hay que intentar recuperarse cuanto antes del esfuerzo e intentar mejorar, porque es muy mejorable la versión que ha dado hoy –por ayer–”, insistía, “tenemos que ser ambiciosos y autocríticos y entre todos analizar un poco lo que ha sucedido para crecer”.





Parralo piensa solo en un futuro en el que seguir lamentándose por las circunstancias adversas de las últimas semanas no tiene lugar. Lejos de eso, ahora de lo que se trata es de “estar al cien por cien a nivel físico y mental ya el domingo. Esto no se ha acabado, sino que empieza ahora y no vamos a dejar que ningún jugador baje la cabeza”, advirtió aludiendo al inicio de la segunda fase del campeonato.