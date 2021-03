Detenido un vecino de Lugo en Sanxenxo por negarse a poner la mascarilla e insultar a la Policía Local

Los ayuntamientos de Arousa están dispuestos a hacer cumplir estrictamente las normas dictadas por las autoridades competentes de cara a evitar una cuarta ola tras las vacaciones de Semana Santa. El primero de los incidentes se registró ayer en Sanxenxo en donde un vecino de Lugo de 38 años de edad fue detenido por negarse a poner la mascarilla en dos terrazas diferentes e insultar a los agentes policiales. En el atestado figuran frases que el hombre dirigió a la Policía como “a ti nunca te dieron una paliza, a ver si te toca hoy” o “burros” y “analfabetos”.





Para evitar esta y otras infracciones agentes de la Policía Local empezaron ya controles de DNI en establecimientos hosteleros en los municipios arousanos más turísticos o en los que hay un mayor número de segundas residencias. De esta forma se comprueba si se cumple la normativa de que no se puede acceder a Galicia desde fuera de la comunidad salvo causa justificada. El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, explicaba ayer que desde el Concello van a ser “duros” a la hora de hacer cumplir la norma teniendo en cuenta la limitación de que la Policía Local no puede estar en todos lados. Consciente de que la capital arousana es un destino en el que hay muchas segundas residencias apuntó que “habrá controles y se sancionará si se detecta a gente que no debería estar aquí”. Varela cree que “llevamos 15 días de bajada en el número de casos y no podemos relajarnos porque todos queremos evitar como sea la temida cuarta ola”. Así pues, y sobre todo los días festivos y en los que la meteorología acompaña, se controlará que se cumplen las medidas de aforo y de llevar siempre la mascarilla en los bares. En todo caso el alcalde vilagarciano estará el martes en una reunión convocada por la Delegación del Gobierno y con representantes de las fuerzas de seguridad para determinar exactamente en qué puntos hay que incidir a la hora de hacer cumplir la normativa vigente.





Más cribados en Sanxenxo

Por el momento, y con los datos que los concellos arousanos manejan a día de hoy, Sanxenxo es el único ayuntamiento de O Salnés que preocupa ligeramente a las autoridades sanitarias. Según los últimos datos oficiales son 51 los casos activos de coronavirus en la localidad. Eso ha llevado a la Xunta a mantenerlo en el nivel alto de restricciones y al Sergas a ordenar nuevos cribados poblacionales que tendrán lugar el próximo martes y el miércoles frente al centro de salud de Baltar, en Portonovo. De hecho desde el Servizo Galego de Saúde se prevé convocar a un total de 2.400 habitantes de la localidad de los sectores de la hostelería, de los taxistas, de la Policía Local, de Protección Civil y del servicio de Axuda no Fogar. Además también se citará a un colectivo poblacional aleatorio de entre 18 y 60 años de edad. Para llevar a cabo estos cribados el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés contará a partir de las nueve por las mañanas y de las 15:30 horas por las tardes con dos equipos de enfermería.