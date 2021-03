El Centro Galego de Artes da Imaxe culmina la digitalización del Archivo Navantia

El Centro Galego das Artes da Imaxe (CGAI-Filmoteca de Galicia), dependiente de la Xunta de Galicia, culmina con éxito las labores de digitalización del Archivo Navantia, cuyos resultados fueron entregados la pasada semana a la factoría tras cuatro años de trabajo.





Los trabajos supusieron el tratamiento de 106 bobinas con filmaciones de muy diversa duración: desde 4 a 40 minutos, que en total suman 20 horas y 26 minutos de grabaciones. En su mayor parte se trata de filmaciones propias que cubren más de tres décadas (entre primeros años 50 y 80) de imágenes de los astilleros de la que ahora llamada Navantia tenía en la ría de Ferrol: Bazán (militar) y Astano (civil).





En cuanto al contenido, las imágenes abarcan desde botaduras de nuevos cruceros (Urquiola, Azor, Castillo de Lorca, Castilla, Compostela...) a la última singladura del Canarias; películas sobre competiciones deportivas; juramentos de bandera; bobinas sin sonido que describen distintos procesos de la construcción de los buques (montaje de grandes bloques, colocación del puente cañonero o de la quilla, etc.). “Son imaxes dos operarios traballando no interior das factorías, no seu día a día”, describen desde el CGAI. Filmes que comparten espacio con otras películas de índole más curiosa como unos minutos de una nevada bastante copiosa en Ferrol en 1956.





“O arquivo abarca moito máis: atopámonos con filmacións internas, desde documentais promocionais ata bobinas de brutos sen montar, ás veces con varias versións en distintos idiomas”, explican desde el centro. “Tamén hai materiais alleos, particularmente NO-DOs con reportaxes sobre Bazán/Astano e películas educativas sobre seguridade no traballo, compradas a axencias norteamericanas e dobradas”.





Según señalan desde el CGAI, los materiales se conservaban en bastante mal estado, en particular muchas de las películas en color, que están giradas totalmente al rojo, sobre todo las de los años 80 (un problema típico de los soportes de la época).