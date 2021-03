A defensa de Ferrol

A partir do 1 de abril na sala de Cureñas do Castelo de San Felipe abrirá a exposición permanente sobre a Batalla de Brión de 1800, de cando España era aliada da Francia napoleónica e, por iso, fomos atacados polas tropas británicas. Vinteún buques de guerra con quince mil soldados ingleses que desembarcaron nas nosas costas e que acabaron volvendo por onde viñeran.





Aquel episodio chegou incluso a ser tratado, cinco meses e medio despois, no propio Parlamento británico. Pero, como por estes lares somos como somos, igual non lle dimos a importancia que realmente tivo. Indubidablemente, é un deses episodios máis que suficientes para marcar o perfil de calquera cidade, e en Ferrol hai máis, aí está Ucha, a semana santa, a loita antifranquista, etc. Parabéns por esta sinerxía entre Patrimonio Histórico e Turismo, así facemos cidade. Grazas a todos aqueles que durante anos estiveron sós con este evento.