Elegir entre socialismo y libertad

El PP ya encontró un nuevo eslogan. Salieron todos en tromba, con la misma frase, dirigida a los votantes. Y habrá quien les crea lo de que el PP es sinónimo de libertad. Pero la historia está ahí, y yo quiero repasarla.





El partido nodriza del PP, AP, fue organizado por 7 ex ministros franquistas, destacando Fraga Iribarne, el de “la calle es mía”, y que era más franquista que Franco. Su tesorero Naseiro fue juzgado por corrupción. Libre por defecto de forma. Y eso, en defensa de la libertad.





Habiendo ganado el PSOE las elecciones del 82, pronto empezaron los cambios para mejorar la vida de la gente más vulnerable, elaborando leyes tendentes a una mayor inclusión de la clase trabajadora en la vida política y social de nuestro país. Así fue como recibieron el respaldo mayoritario, durante 13 años.





En el 2006, gana Aznar y pronto se vincula a las ansias de Bush, para invadir Irak, con el falso argumento de tenencia de armas de destrucción masiva (¡los americanos no las tenían!). Y nos mete de lleno en la guerra, lo que trajo consigo, probablemente, el 11 M. Al ministro Zaplana, se le escuchó decir “yo vine a la política para forrarme”, y se forró, como muchos otros Y eso, en pro de la libertad.





Después sería Zapatero, cuyas leyes antitabaco y de matrimonios homosexuales fueron interpeladas por el PP. Pronto, Rajoy tuvo que asistir en Ourense a una boda de homosexuales de su partido. El mismo Maroto, aprovechó la ley para no vivir en pecado. Esta ley, si que da libertad a la gente, haciendo felices a muchas personas.





La etapa de Rajoy es la más antidemocrática de todas. Fernández Díaz, ultra católico, impuso sendas medallas al Honor, a dos Vírgenes, “por los servicios prestados”. Sería para reírse, si no fuera tan bochornoso. El mismo ministro fue el artífice de “la ley mordaza”, y como no podía ser de otra forma, en pro de la libertad. El Ministerio del Interior contrató a un falso cura para que fuera a casa de los Bárcenas, maniatando a su mujer y a su hijo, con el fin de robarles documentación sensible para el partido, al puro estilo de la Camorra. Pagaron a su chófer cientos de miles de euros de los fondos reservados, para que interviniera en la operación. ¡Viva la libertad del PP!





Hay mucho más, pero no tengo espacio. Otro día seguiré demostrando qué tipo de libertad nos anuncian en el PP.