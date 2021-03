El Somozas se reencuentra con el gol ante el As Pontes

Ni As Pontes ni Somozas podían salir igual de satisfechos del duelo que en la tarde de ayer iban a disputar en el campo de la villa. Los locales necesitaban los tres puntos para una segunda fase por la permanencia, mientras que los verdiblancos salían a O Poboado a defender su lugar por el ascenso. Así que las medias tintas estaban fuera de la mesa.





La primera parte del duelo no contó con muchas ocasiones de peligro por parte de ninguna escuadra, si bien la más clara la tuvo, precisamente, el As Pontes en el minuto 17 y que podía haber supuesto un 1-0 que, quizá, hubiese cambiado el rumbo del choque. En esta, tras un córner, Dani Pájaro logra rematar un rechace que, cuando lo más difícil era que no entrase, así sucedió en el campo pontés.





Sentencia

No tardó mucho en moverse el marcador tras el arranque de la segunda mitad, ya que en el primer minuto Chacón y Marcos Álvarez, ambos libres de marca, protagonizaron la jugada del 0-1, con finalización de este último. Un tanto que sentó como un jarro de agua fría al grupo dirigido por Chollas. Los ponteses se desinflaron y el Somozas cargó pilas, haciendo mucho más daño a los de la villa, especialmente por banda izquierda.





Los verdiblancos se soltaron y, si en otros duelos no contaron con la finalización necesaria, fue en As Pontes donde el tercer clasificado volvió a abrir la lata del acierto. Edu, en el 69, batió a Brais con un tiro en el borde del área al primer palo y, cinco minutos después, Nuño le daba la estocada al choque colocando el 0-3 tras robarle el balón a un Dani Pájaro que ayer tuvo que “parchear” el centro del campo ante las bajas de sus compañeros. El Somozas siguió aprovechando el bajón de su rival para, a los pocos segundos, poner la guinda con el quinto, obra de Chachón, con un remate de cabeza sin oposición. Una nueva diana que devuelve sensaciones a los somocenses y que, por contra, hunde, no tanto en la tabla si no más anímicamente, a una formación pontesa que parecía haber resurgido con la llegada de Chollas.





Bergantiños, en el Manuel Candocia, y Paiosaco, en Porta Santa, serán los últimos rivales de Somozas y As Pontes en esta primera fase, larga tanto para unos como para otros.