Una jornada para la resolución

A la espera de la disputa de los dos partidos que hay aplazados, los cuatro duelos de la decimoséptima jornada disputados ayer sirvieron para aclarar un poco más las cosas en el subgrupo 1-A a nivel clasificatorio. Este es la situación.





1 El Zamora recupera el liderato y roza la fase

El empate con el que el Zamora solventó el encuentro que lo enfrentó ayer al Compostela (1-1) lo devuelve al liderato del subgrupo 1-A. Los 30 puntos lo dejan a solo uno de la clasificación matemática para continuar en la lucha por el ascenso a Segunda, que intentará conseguir en el feudo del Deportivo. Aun perdiendo tiene muchas posibilidades también de clasificarse entre los tres primeros de la tabla.





2 Derrota en el derbi para el Unionistas

A pesar de adelantarse en el marcador, la derrota encajada por el Unionistas en el derbi que lo enfrentó al Salamanca (2-1) demora su clasificación para el grupo que da acceso a las eliminatorias de ascenso a Segunda. Con 29 puntos en su haber, el resultado de los partidos que el Racing tiene pendientes definirán si llega ya clasificado a la última jornada –en la que recibe al cuadro verde– o si necesita algo más.





3 El Deportivo revive, pero depende de otros

Tres goles de Miku le dieron al Deportivo una victoria sobre el Celta B (0-3) que, además, le hace ganar el “average” particular a este rival. De todas formas, el equipo coruñés sigue fuera de los tres primeros, una zona que ahora ve a un punto de distancia. Para entrar necesita ganar al Zamora, al que ya no puede alcanzar, y esperar el fallo de varios de sus predecesores, además de que el Racing no gane los pendientes.





4 El Pontevedra, casi en la zona baja

El triunfo logrado por el Pontevedra sobre el Coruxo (3-0) lo deja a solo dos puntos de evitar las cuatro últimas posiciones. Sin embargo, este rival es el Racing, que tiene dos partidos menos en su haber, por lo que tendría que perder todos los encuentros que le quedan para ser superado por el cuadro granate. Su rival en la última jornada será el Guijuelo.





5 El Racing depende de sí mismo para entrar

El Racing depende de sí mismo para meterse entre los tres primeros. Si gana todos sus encuentros seguirá luchando por el ascenso. Incluso, y en función de los otros resultados, sumar siete puntos le pueden resultar suficientes.