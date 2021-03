Narón estudia con Costas hacerse con una parte del molino de As Aceñas

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el concejal de Urbanismo, Manuel Ramos, mantuvieron un encuentro con el jefe territorial de la Demarcación de Costas en Galicia, Rafael Eimil, para abordar las opciones de adquisición por parte del Concello del antiguo molino de As Aceñas, en la zona de O Ponto.

El gobierno local manifestó una vez más su intención de adquirir este inmueble a sus propietarios “co fin de recuperar esta construción de tanto valor patrimonial na nosa cidade e que está en moi mal estado de conservación”. Una opción que no fructificó en anteriores ocasiones por no lograr un acuerdo económico entre las partes. En el caso de que en este ocasión el desenlace de las negociaciones fuera el mismo, la regidora abordó la posibilidad de solicitar a la Demarcación de Costas la concesión de una parte de la construcción, concretamente la que se encuentra en zona de dominio público.





“A través desta outra opción sobre a que nos informamos na reunión teriamos a posibilidade de que unha parte do muíño pase a formar parte do patrimonio municipal”, explicó, asegurando que “a primeira das vías que se retomará dende o goberno local será a de tratar de desbloquear as negociacións que impediron en ocasións adquirir a construción, ao non chegar a un acordo económico cos propietarios en ningunha das ofertas económicas que presentamos dende o Concello”.





El encuentro con Costas se enmarca dentro del compromiso adquirido por el gobierno realizar las gestiones oportunas para adquirir el molino de As Aceñas con el fin de rehabilitarlo, tras aprobarse en el pasado pleno de diciembre una moción al respecto –en base a ese mismo documento el pasado mes de enero la alcaldesa convocó otra reunión–.





“Continuaremos traballando para que o muíño pase a ser propiedade municipal e evitar que siga deteriorándose co paso do tempo unha construción que representa todo un símbolo da nosa cidade”, recalcou Ferreiro. Así mesmo, incidiu na importancia de que “dende o Concello contemos co respaldo das administracións supramunicipais que no seu día se comprometeron a colaborar para facer posible a recuperación deste inmoble, xa que precisa dun investimento moi importante”, aseguró Marián Ferreiro.