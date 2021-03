Belén Toimil, cabeza de cartel en el Autonómico

Las instalaciones de Expourense cierran el domingo la campaña autonómica de pista cubierta, y lo hacen con la disputa de un Campeonato Gallego “indoor” en el que la mugardesa Belén Toimil será el plato fuerte de la cita.





La deportista local, que estos días se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su familia, tomará parte en esta competición después de romper los moldes del lanzamiento de peso español en el Campeonato de Europa. Cabe recordar que Toimil no solo batió el récord nacional de la modalidad, sino que asimismo consiguió la mínima que le da el pasaporte para los Juegos Olímpicos de Tokio con su 18,64 metros. En Ourense, la de Mugardos estará en casa y, ya sin presión, quizá vuelva a soltar el brazo por encima de los 18 metros.





Con Toimil como cabeza de cartel local en este Gallego, otros deportistas locales como Demba Sanyang –Atletismo Narón– o Irene Barreiro –Ría Ferrol– parten con unos registros propicios para colgarse las medallas autonómicas. El primero lo hace en los 400 metros, mientras que la segunda tomará la salida en los 800. Asimismo, el también naronés Aitor Fernández se presenta con un registro más que suficiente para pelear por el podio en salto con pértiga.





En estas instalaciones, mañana, se disputarán también el Gallego de combinadas absoluto, sub 23 y sub 16, así como el Autonómico sub 16 y sub 14. En la primera de las citas ejercerán la representación local Adrián Carreira e Irene Vázquez, del Narón, mientras que en la segunda también habrá atletas naroneses como Lucía Fraguela o Marta Ventura. El Ría contará con el concurso de Alicia Barreiro en la carrera de los 300, en donde cuenta con la mejor marca. Además de estas citas, habrá también la Copa Deputación en Lugo, con presencia local.





Nacional sub 18 Xiana Lago y Diaou Diallo, dos de las bazas gallegas en el Campeonato de España que se disputa en Barcelona



El Campeonato de España de categoría sub 18 en pista cubierta será una de las últimas citas nacionales en esta modalidad de esta campaña. Una competición que durante todo el fin de semana tendrá lugar en Barcelona y en la que la Federación Autonómica contará con casi una veintena de jóvenes atletas en liza. Una delegación gallega en la que la representación local correrá a cargo de tres integrantes del Ría Ferrol.

Dos de estas atletas, además, parten como claras favoritas para ocupar una de las posiciones en el podio catalán. Así, la lanzadora de peso Xiana Lago llega a la cita barcelonesa con la mejor marca nacional sub 18 del presente año. Unos 14,49 metros que, sin duda, hacen de la atleta del Ría la rival a batir en este concurso estatal. Mientras, la ferrolana Diaou Diallo es otra de las bazas de la representación gallega para estar en el cajón. La local, al igual que su compañera, parte en lo más alto del ranking previo, en este caso en triple salto, con un mejor registro de 12,65 metros, seguida, además, por otra gallega, Alba Cuns, del Playas de Castellón.

La delegación local la completa Carolina Santos, que viene de lograr el oro gallego el pasado fin de semana en la prueba de 1.500 metros disputada en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.