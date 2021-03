Rodríguez: “Suplí el malestar con ganas”

David Rodríguez ya sabe lo que es estar en cuarentena y sabe lo que es sufrir el coronavirus, por lo que el jugador talaverano puede intuir cómo estarán sus compañeros una vez finalice un confinamiento que, en esta ocasión, ha caído de pleno en toda la formación racinguista y su cuerpo técnico, a excepción de él y Mariano.





“A cada persona le está afectando de una manera. En nuestra situación dependerá de la gente que haya tenido más o menos síntomas, más o menos espacio para entrenar, si tienes familia, si estás solo... yo lo que hice fue cuidar mi alimentación más que nunca, es una manera de volver en las mejores condiciones”, comenta el delantero. Rodríguez regresó tras casi 20 días de parón para el duelo ante el Compostela, si bien en este partido “fui convocado pero no jugué y no estaba para jugar. Era una sensación rara, no se si decir que muscularmente, fatiga respiratoria... sí que es verdad que afronté los partidos del Depor y Celta B en un buen estado de forma pero tampoco puedo garantizar que fuese al cien por cien, porque no era así”, cuenta el jugador, “intenté afrontarlo de la mejor manera posible y creo que suplí la fatiga que podía tener con las ganas que tenía de ayudar al equipo”





Unas secuelas que ahora sufrirán en mayor o menor medida gran parte de sus compañeros y que quizá se tengan que encontrar con la “papeleta” de tener que afrontar tres duelos en solo una semana. “Va a ser complicado, no a ser como una situación normal de tres duelos con una preparación normal, pero si nos toca hacerlo así pues a estar lo mejor posible”. Tres encuentros de los que el talaverano no se moja en cuanto a cuál será el más complicado después de salir de la situación actual en la que está el Racing, ya que señala que “no sabría, si el primero por las sensaciones... Por mi experiencia contra el Depor, a nivel futbolístico fueron buenas porque ganamos, pero llevaba un mes sin competir, estaba, no perdido, pero sí desubicado en lo que a la competición se refiere y, debido al alto nivel que hay en el grupo, cuesta más”.





El delantero comparte la opinión tanto de sus compañeros como de otras entidades implicadas en retrasar el final de esta fase una semana “es lo más lógico, ya que hay un fin de semana libre después de lo que sería la última jornada, sería unificarla toda porque así se ha hecho toda la vida e intentar cumplir los tres partidos cuando nos digan o se pueda”, señala. En caso de tener que hacer frente a esos duelos tras una cuarentena, Rodríguez es optimista ya que “siempre mientras hay posibilidades se va a luchar por intentar quedar lo mejor posible. Es verdad que la situación es complicada porque no es solo un positivo y hay un confinamiento”, comenta, “la readaptación va a ser diferente a como fue la mía. Pero esto es fútbol y normalmente muchas veces las ganas, la ilusión, la ambición, jugar con el corazón, te ayuda a intentar compensar esa fatiga o el malestar que puedas tener”.





Pruebas

El Racing podría tener hoy las primeras altas de algunos jugadores

Los primeros jugadores del Racing que dieron positivo podrían contar con el alta médica ya en la jornada de hoy –Pumar, Pep Caballé, Bruno Rivada y Javi Rey–. Mientras el resto de sus compañeros se irán sometiendo a estas pruebas en los próximos días. Estos resultados tardarán al menos un día en conocerse, por lo que la plantilla del conjunto ferrolano todavía tendrá que esperar unas jornadas para ver el verdadero estado de sus componentes de cara a iniciar de nuevo el trabajo de entrenamiento.