El grupo de O Val juvenil sufre un excesivo castigo en casa ante el Arosa

En la recta final de la Liga Nacional juvenil, la formación de O Val sufrió un excesivo castigo ante un Arosa (0-6) que no se guardó nada en Sinde y cuyo acierto protagonizó el duelo ante los de José Carlos Teijeiro.





Sin embargo, los locales contaron también con peligrosas llegadas a la meta de Borja, especialmente en unos primeros minutos de tanteo y antes de que los arousanos ­inaugurasen el marcador. Jorge Padín, Elías o Ipi pudieron abrir un electrónico que finalmente el Arosa colocó el 0-1 con el tanto de Miguel a la media hora de juego y otro de Iago poco después para cerrar el primer tiempo





En el segundo, la escuadra valexa volvió a contar con varias llegadas de peligro, intentando recortar una distancia todavía salvable, con ocasiones de Ipi y de Nacho. Unas jugadas en las que los valexos, al contrario que su adversario, perdonaron. No lo hizo Nicolás poco después con el 0-3 y minutos más tarde con el 0-4 y el 0-5. A falta de diez minutos el conjunto anfitrión tuvo una nueva ocasión para, al menos, anotar el tanto del honor, si bien el lanzamiento de Ipi se marchó rozando el poste visitante. El Arosa, sin embargo, todavía no había terminado su particular festival en el terreno de juego de Sinde y Javier Oubiña remató el duelo para colocar el 0-6 final. La formación valexa prepara ya el encuentro de este fin de semana ante un Racing Villalbés que busca mantenerse enganchado a la zona alta de la tabla.