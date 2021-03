Escolares de Narón proponen ideas de mejora del municipio a través del Consello Infantil

El pintado de pictogramas delante de los pasos de peatones para ayudar a las personas con autismo, facilitándoles así la comprensión de este tipo de señalización viaria; o la instalación de una esctructura, con forma de pez, para poder depositar en ella tapones de plástico para su posterior reciclaje.





Estas son dos de las ideas con los que escolares de Narón –en este caso de los colegios Jorge Juan y O Feal, respectivamente– se implican en la mejora de las condiciones y calidad de vida del municipio en el que residen. Lo hacen a través de los Consellos de Participación Infantil, una iniciativa que el gobierno local retomó la pasada semana tras haberse suspendido el pasado curso debido a la pandemia del coronavirus.

“A idea é rematar no que queda deste curso as diferentes propostas nas que estaba traballando o alumnado dos colexios da cidade, que formulan por aulas diferentes peticións aos representantes do goberno local e que nos presentan a través das videoconferencias”.





Así lo explicaba hace unos días el concejal de Seguridad Ciudadana, Román Romero, tras su participación en una de estas sesiones virtuales con los jóvenes escolares. A él le tocó escuchar la propuesta del alumnado de 1º de ESO del colegio Jorge Juan, una idea que fue valorada por el propio edil, al destacar que permitirá “advertir ao colectivo ao que se dirixen de que teñen que parar, mirar aos dous lados e comprobar que non circulan vehículos ou ver que estean parados e cruzar con todas as precaucións, ofrecendo así a maior seguridade”, dijo.





Así, instó a los estudiantes a remitir su propuesta, comprometiéndose a analizar su viabailidad a través de su integración en los Camiños Escolares Seguros.





A continuación, el concejal de Servicios, Ibán Santalla, se reunía de forma telemática con alumnado de 6º curso del colegio del Feal, a los que, tras escuchar su idea, avanzó que el gobierno está trabajando ya en una propuesta similar. Las dos videoconferencias fueron programadas desde el Equipo de Educación Viaria del Concello. Alumnado de quinto y sexto de Primaria presentará a lo largo de este mes sus propuestas a otros concejales.